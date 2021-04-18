Google Chrome dinozor oyunu iPhone Widget'ı oldu. İnternet olmadığında Chrome üzerinden oynanabilen ikonik oyun, iOS 14'le birlikte iPhone ve iPad cihazlarına geliyor. Chrome dinozor oyunu iPhone widget'ı olarak nasıl eklenir?

Google, internet olmadığında Chrome'da oynanabilir dinozor oyununu, ana ekranınıza ekleyebileceğiniz bir iOS widget'ı olarak iPhone'lara getiriyor.

Bildiğiniz üzere Google Chrome internete erişemediğinde, internetin düzeltilmesini beklerken engellerin altından atladığınız ve eğildiğiniz bir dinozor oyununa sahip. Bu oyun aynı zamanda Dino-Run, Dino Game, T-Rex Runner ve hatta Steve the Dinosaur Game olarak da bilinir.

iOS için sunulan Google Chrome 91 Beta sürümüyle birlikte, iPhone ve iPad kullanıcıları artık dinozor oyunun ana ekranlarına bir widget olarak ekleyebilir.

Ancak ne yazık ki oyunu doğrudan widget'ta oynanamıyor. Widget'ın üzerine tıkladığınızda, Google Chrome'un "chrome://dino" sayfasına gönderiyor. Google'ın güncelleme yazısına göre, doğrudan widget üzerinden oyun oynamak şimdilik mümkün değil.

Google Chrome'un widget'ı iOS üzerindeki en zarif ve gelişmiş oyun olmasa da, internetin gelmesini beklerken sizi kesinlikle eğlendirecektir.

Chrome dinozor oyunu iPhone widget'ı olarak nasıl eklenir?

Apple, iOS 14’te iPhone ana ekranında birkaç önemli değişiklik yaptı. Bu değişikliklerden birisi artık ana ekrana da eklenebilen, yeniden boyulandırılabilir widget’lar (araç takımları). iOS 14 güncellemesi öncesinde widget’lar sadece ana ekranda soldan sağa kaydırılarak erişilebilen görünümünde kullanılabiliyordu. iOS 14 ile widget’lar ana ekrana taşınabiliyor.

iPhone ana ekrana widget eklemenin birkaç yolu var. Düzenle modundayken, ekranın sol üst köşesindeki + işaretine dikkat edin. Ana ekranın boş bir alanına veya herhangi bir ek uygulama sayfasına uzun süre basarsanız aynı işareti görürsünüz. Bu işarete dokunduğunuzda widget ekleyip düzenleyebileceğiniz bir Widget Galerisi açılır.

Widget Galerisi’nde aşağı indiğinizde göreceğiniz iPhone kullanımınıza bağlı uygulama önerileri göreceksiniz. Diğer bir deyişle son kullandığınız ve sıklıkla kullandığınız uygulamalar bu widget altında toplanır. Sık kullandığınız uygulamalar ana ekranınızda olmasa bile kolayca erişebilirsiniz.

iPhone ve iPad'de daha fazla görünür olmak isteyen Google Chrome, kendine güzel bir yol bulmuş gibi görünüyor. Peki ya siz Chrome dinozor oyununun iPhone widget'ı olarak eklenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?