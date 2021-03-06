Chrome Güncellemeleri Hakkında Kritik Karar!

Chrome güncellemeleri için kullanıcıları doğrudan ilgilendiren bir karar alındı. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Google Chrome web tarayıcısı için güncellemeler daha sık yayımlanacak. Google tarafından alınan karara ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Chrome Güncellemeleri Artık Daha Sık Yayımlanacak

Google firması tarafından kullanıma sunulan Chrome, dünyanın en popüler web tarayıcıları yer alıyor. Yüzde 65 pazar payına sahip olan Chrome için kullanıcıları ilgilendiren bir karar alındı. 10 yıldan fazla süredir Google, Chrome için her 6 haftada bir yeni güncelleme yayımlayarak kullanıcılara güvenlik, hız ve basitlik sunuyordu.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi, geçtğimiz günlerde bir blog yazısı yayımladı. Yayımlanan blog yazısına göre güncelleme yayımlanma sıklığı altı haftadan dört haftaya indirilecek. Böylece popüler web tarayıcısını kullanan kullanıcılar, yeni güncellemelere çok daha hızlı bir şekilde erişebilecek.

Teknoji devi, kurumsal firmaların kullandığı Genişletilmiş Kararlılık (Extended Stable) güncellemeleri 8 haftada bir yayımlanacak. Güvenlik güncellemeleri iki haftada bir yayımlanacak.

Chrome 89 Güncellemesi ile Gelen Özellikler Nelerdi?

Popüler web tarayıcısının yeni sürümü geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. Yeni güncelleme, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyan bazı özellikler içeriyor. Yeni güncellemeyle beraber internet tarayıcısına "Tab Search" isimli özellik geldi.

Tab Search, web tarayıcısı üzerinde açık sekmeler arasında kolaylıkla kaybolanlar, istediği sekmeye çok uzun bir sürede ulaşanların işini biraz daha kolaylaştırıyor. Geçen yıl Chrome OS'e gelen bu özellik, kullanıcıların açık sekmeler arasında dolaşmasına gerek bırakmyor çünkü sekmelerin yanında yer alan arama özelliğini kullanarak aradığınız sekmeye doğrudan gidebiliyorsunuz.

Bu özellik, "CTRL + F" kısayolunun işlevi ile aynı işleve sahiptir. Bu kısayoldan tek farkı, sayfa içerisinde değil sekmeler arasında aradığınızı bulmanızı sağlamasıdır.

Google'ın HTTPS kullanımına teşvik etme çabaları bu güncellemede de devam etti. Chrome 89 kullanıcıları, bir URL girerken "http" veya "https" protokollerinden birini belirtmezse web tarayıcısı "https" bağlantısı kurmayı deneyecektir. Bu değişiklik ilk olarak Mac, Windows, Linux ve Android'e gelecek ve daha sonra iOS sürümünde de kullanıma sunulacak.

Chrome bu güncellemede yer imlerine ek olarak yeni bir okuma listesi seçeneği ekledi. Bu özellikle beraber kullanıcılar okuma listesine herhangi bir web sayfasını ekleyebilecek ve okuma listesini daha düzenli hale getirebilecek. Chrome 89 ile kullanıcılara ayrıca WebNFC ve WebHID gibi destekler sunuldu.