Sayfalarca Okumaya Son! Chrome'a Bomba Özellik Geliyor

Google, uzun belgeleri okumak için saatlerinizi harcamanızı engelleyecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Chrome web tarayıcısına ekleneceği ortaya çıkan yeni özellik test edilmeye başlandı. Bu özellikle birlikte kullanıcılar sayfalarca PDF okumak yerine sadece öne çıkan kısımları elde edecek. Böylece zamandan büyük ölçüde tasarruf edilecek.

Chrome'a PDF Özetleme Seçeneği Eklenecek

Google, kendi web tarayıcısı olan Chrome'daki PDF görüntüleyicisine yapay zeka destekli bir özetleme özelliği ekliyor. Yeni seçenek, tarayıcıda bir PDF belgesi açtığınızda hemen üst kısımda görebileceğiniz yakınlaştırma ve uzaklaştırma gibi seçeneklerin hemen yanında konumlanıyor. "Özetle" butonuna bastığınızda tarayıcının sağ tarafında bir bölüm açılması ve burada belgenin kısa ve anlaşılır bir özetinin sunulması bekleniyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere yeni özellik, teknoloji devinin yapay zeka modeli olan Gemini ile desteklenecek. Bu model oldukça uzun metin girdisini tarama kapasitesine sahip olduğu için belgenin içeriği çok uzun olsa dahi özetleme işleminin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu arada yeni özelliğin testleri şu anda sadece Chrome Canary üzerinden gerçekleştiriliyor.

Canary tarayıcısında Chrome'a gelecek olan özelliklere önceden yer verilir. Test amaçlı kullanılması dolayısıyla zaman zaman hatalar olabilir. Örneğin şu anda bu yeni seçenek kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesine rağmen üzerine tıklandığında hiçbir şey olmuyor. Bu da özelliğin geliştirme sürecinin henüz çok başlarında olunduğunu gösteriyor.

PDF Özetleme Özelliği, Türkiye'ye Hemen Gelmeyebilir

Teknoloji devinin PDF özeti çıkarma özelliğinin şu anki durumunu göz önünde bulundurduğumuzda bunun yakın zamanda küresel çapta piyasaya sürülmesi muhtemel görünmüyor. Ayrıca geçmişteki yapay zeka özelliklerini sunum biçimine bakacak olursak bu özellik son aşamaya gelse dahi öncelikle belirli bir ülke ile sınırlı tutulması muhtemel.

Şirket, bu tür özellikleri öncelikle İngilizce dili için kullanıma sunuyor. Bu da özelliğin ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelere özel olarak sunulacağına işaret ediyor. Öte yandan tarayıcı odaklı yapay zeka özelliklerinden hiçbiri şimdiye kadar Türkiye'de tam olarak erişime açılmadı. Dolayısıyla yeni PDF özetleme özelliğini de yakın zamanda Türkiye'de görme ihtimaliniz çok düşük. Yine de konu ile ilgili henüz resmî bir açıklama olmadığını belirtelim.