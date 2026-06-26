14 İnç Ekranlı ve Intel Core 3 304 İşlemcili Dizüstü Bilgisayar Tanıtıldı!

Chuwi kısa bir süre önce 14 inç ekranlı ve Intel Core 3 304 işlemcili yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. Peki Chuwi UniBook olarak isimlendirilen bu yeni bilgisayar teknik özellikleriyle kullanıcılara neler sunuyor? İşte merak edilen detaylar!

Chuwi UniBook Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 14 inç

Ekran paneli: IPS

Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1200 piksel

Ekran en boy oranı: 16:10

Ekran yenileme hızı: 60Hz

İşlemci: Intel Core 3 304

Çekirdek sayısı: 5

İş parçacığı sayısı: 5

Grafik birimi gücü: Intel Graphics

Sistem belleği: 8GB RAM

Depolama alanı: 256GB SSD

Depolama yuvası: M.2

Gövde malzemesi: Alüminyum

Cihaz ağırlığı: 1.2 kg

Cihaz kalınlığı: 16.4 mm

Batarya kapasitesi: 53.38Wh

Şarj desteği: 65W

Görüntü çıkışları: 1 adet HDMI ve USB-C (4K destekli)

USB-C portu sayısı: 2 adet (Tam fonksiyonlu)

USB-A portu sayısı: 2 adet USB 3.2 Gen 1 ve 1 adet USB 2.0

Kart okuyucu: 1 adet microSD yuvası

Ses çıkışı: 1 adet 3.5 mm ses jakı

Ön sipariş fiyatı: 449 dolar

Normal satış fiyatı: 619 dolar

Chuwi UniBook Ekran Özellikleri Neler?

Chuwi UniBook'ta 14 inç büyüklüğünde, 60 Hz yenileme hızı ve 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunan IPS bir panel bulunuyor. Dizüstü bilgisayarın IPS ekrana sahip olması TN panellerde sıkça karşılaşılan dar görüş açısı ve renk sapması gibi problemlerin yaşanmayacağı anlamına geliyor. Öte yandan 60Hz tazeleme hızları ise dizüstü bilgisayarlar için yeterli seviyede diyebiliriz.

Chuwi UniBook İşlemcisi Ne?

Modelde Intel Core 3 304 işlemcisi bulunuyor. Bu donanım 5 çekirdeğe ve 5 iş parçacığına sahip. Cihazda herhangi bir harici grafik kartı yok. Bütün grafik işlemleri entegre Intel Graphics birimi üzerinden yürütülüyor. İşlemci genel olarak günlük işler ve ofis kullanımı için uygun. Bu nedenle cihazdan üst düzey oyun performansı beklememek gerekiyor.

Chuwi UniBook RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Chuwi UniBook'ta 8 GB RAM tercih edilmiş. Bu bellek doğrudan anakarta lehimli olduğu için ileride bir yükseltme imkanı maalesef yok. Bunun dışında depolama tarafında çok fazla bir sorun yaşamayacaksınız. Ürün halihazırda 256 GB M.2 SSD ile karşımıza çıkıyor. Ancak sonrasında dilerseniz bunu daha yüksek kapasiteli SSD'lerle değiştirebiliyorsunuz.

Chuwi UniBook Bağlantı Özellikleri Neler?

Dizüstü bilgisayarda iki adet USB-C ve üç adet USB-A bağlantı noktası bulunuyor. USB-A portlarının ikisi USB 3.2 Gen 1 ve diğeri ise USB 2.0 standardını destekliyor. USB 3.2 Gen 1 teknolojisi USB 2.0'a göre 10 kat daha hızlı veri aktarımı yapabiliyor.

Chuwi UniBook Batarya Özellikleri Neler?

Cihazda 65W hızlarında şarj olabilen 53.38Wh kapasiteli bir batarya karşımıza çıkıyor. Şirket şu anda bu pilin ne kadar dayanacağıyla ilgili bir detay paylaşılmasa da söz konusu kapasiteyi göz önünde bulundurarak 5-6 saat arasında bir kullanım ömrü sunabileceğini söyleyebiliriz.

Chuwi UniBook Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Chuwi UniBook'un 2 Temmuz'a kadar ön siparişte. Genel satışları ise 20 Temmuz'da başlayacak. Şirket ön sipariş veren kullanıcılara özel 449 dolarlık (20.934 TL) bir fiyat etiketi belirledi. Genel satışların başlamasıyla birlikte ise bu fiyat 619 dolara (28.860 TL) kadar çıkacak. Bununla birlikte markanın ülkemizde Gemibook Plus gibi bazı modelleri satılıyor. Bu nedenle UniBook'un da Türkiye'de satışa çıkma ihtimali var.

Editörün Yorumu

Chuwi UniBook internette gezinmeyi ve dizi/film izlemeyi seven kullanıcılar için ideal bir seçenek gibi görünüyor. Ancak şahsi düşüncem fiyat etiketinin bu özelliklere göre biraz pahalı olduğu yönünde. Zira modelde herhangi bir harici grafik kartı yok. Bu da oyun gibi konularda pek de başarılı olmadığı anlamına geliyor. Ayrıca 8 GB RAM'inin artırılamaması da büyük bir dezantaj.