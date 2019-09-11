CIA Zihnimizi Kontrol Etmeye Çalışmış

Soğuk savaş döneminde sıcak çatışmalar yaşanmamış olsa da, ülkelerin her türden durumlar için hazırlıklar yaptığını ve karşı tarafa özel yöntemler geliştirdiğini biliyoruz. Bununla birlikte CIA hakkında ortaya atılan iddialar, "yok artık" demenize sebep olabilir.

Yeni kitabı 'Poisoner in Chief' hakkında Ulusal Halk Radyosu'na konuşan Stephen Kinzer, uzun yıllardır yaptığı araştırmaların sonucu ortaya çıkan ilginç ve ürkütücü gerçekler hakkında açıklama yaptı. 1950 ve 1960 yılları arasında, soğuk savaş döneminde, CIA'in zihin kontrol teknikleri üzerinde çalışmalar yaptığını iddia eden Kinzer, bu programın 'MK-ULTRA' olarak adlandırıldığını belirtti.

Önemli bir kısmının üniversitelerde ve özel araştırma merkezlerinde gerçekleştirildiğini belirten Kinzer, bir kısmının da hapishanelerde ve yasal sorumluluktan kaçınmak için yurt dışındaki özel merkezlerde yapıldığını belirtti.

Bunun için kullanılan yöntemlerde iki aşamanın bulunduğunu düşündüklerini belirten Kinzer, önce şiddet yolu ile zihni boşaltmanın gerektiğine inandıklarını açıkladı. Yine bu aşamanın sonrasında zihni tekrar doldurmak için yol arandığını belirten yazar, bu çalışmaların başarısız olduğunu ve önemli miktarda can kaybının bulunduğunu belirtti.

MK-ULTRA adlı programın denemelerin ardından yok edildiğini ve ortadan kaldırıldığını belirten yazara, CIA ya da başka yetkili kuruluşlardan herhangi bir yanıt gelmedi.