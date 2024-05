Şaka Değil: Dönebilen ve Katlanabilen Çift Ekranlı Dizüstü Bilgisayar Geliyor!

Yıllardır taşınabilir ancak daha ufak boyutlu dizüstü oyun bilgisayarları üreten GPD, şimdi de dikkatini normal boyutlu dizüstü bilgisayarlara çeviriyor. Geçtiğimiz hafta çift ekranlı bir dizüstü bilgisayarın tanıtımını yapan GPD, şimdi de iki adet 13,3 inç OLED ekran, bir dizi bağlantı noktası ve ekran kalemi desteğiyle birlikte gelecek olan GPD Duo'nun tanıtım görsellerini yayınladı.

Geçtiğimiz yıl boyunca farklı markalardan da yeni çift ekranlı dizüstü bilgisayarların ortaya çıktığını görsek de GPD Duo şimdiye kadarki en pratik ve farklı olanını geliştiriyor gibi görünüyor.

GPD DUO high definition picture



The GPD DUO features dual 13.3-inch OLED screens, utilizing Samsung's original AM-OLED panels. When folded, the device is the size of an A4 sheet of paper, and when both screens are fully extended, it measures 18 inches. It supports 10-point… pic.twitter.com/PrF0gVyMJr