Şaka Değil: Dönebilen ve Katlanabilen Çift Ekranlı Dizüstü Bilgisayar Geliyor!

Yıllardır taşınabilir ancak daha ufak boyutlu dizüstü oyun bilgisayarları üreten GPD, şimdi de dikkatini normal boyutlu dizüstü bilgisayarlara çeviriyor. Geçtiğimiz hafta çift ekranlı bir dizüstü bilgisayarın tanıtımını yapan GPD, şimdi de iki adet 13,3 inç OLED ekran, bir dizi bağlantı noktası ve ekran kalemi desteğiyle birlikte gelecek olan GPD Duo'nun tanıtım görsellerini yayınladı.

Geçtiğimiz yıl boyunca farklı markalardan da yeni çift ekranlı dizüstü bilgisayarların ortaya çıktığını görsek de GPD Duo şimdiye kadarki en pratik ve farklı olanını geliştiriyor gibi görünüyor.

GPD Duo'yu Eşsiz Kılan Şey Ne?

GPD DUO high definition picture



The GPD DUO features dual 13.3-inch OLED screens, utilizing Samsung's original AM-OLED panels. When folded, the device is the size of an A4 sheet of paper, and when both screens are fully extended, it measures 18 inches. It supports 10-point… pic.twitter.com/PrF0gVyMJr — GPD Game Consoles (@softwincn) May 29, 2024

GPD, 13,3 inçlik iki OLED paneli üst üste koyuyor, böylece üstte ekstra bir ekran elde edebiliyorsunuz. Bu Asus'un yeni Zenbook Duo'suna benziyor ancak GPD bunu çıkarılabilir bir klavye ve destek ayağı olmadan yapmayı hedefliyor, böylece ikinci ekran ana ekranın arkasına katlanabiliyor.

GPD Duo'nun ikinci ekranı da katlanarak dizüstü bilgisayarı âdeta tablete dönüştürebiliyor. GPD'nin X'te yapmış olduğu bir paylaşımda "Katlandığında cihaz bir A4 kağıt boyutuna gelir ve her iki ekran da tamamen açıldığında 18 inç boyutuna oluşur." ifadesi yer alıyor.

GPD'nin Duo dizüstü bilgisayarına hangi işlemcinin güç vereceği henüz belli değil. Şimdilik 35 watt TDP'de çalışacağı ve bir "AI PC" olacağından bahsediliyor ancak Qualcomm'un en yeni Snapdragon işlemcilerine sahip yeni bir Copilot Plus PC'lerinden biri olabileceğini gösteren hiçbir şey yok.

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