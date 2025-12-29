Microsoft'un Kayıp İşletim Sistemi Surface Duo'da Hayat Buldu

Microsoft'un Surface Duo için özel olarak geliştirdiği çift ekranlı Windows Mobile sürümü ortaya çıktı. 2018'de iptal edilen ve asla gün yüzü göremeyen Andromeda kod adlı işletim sistemi, sızdırılan bir sürüm sayesinde AndromedaOS olarak yıllar sonra karşımıza çıktı.

Microsoft'un Surface Duo'ya Özel Geliştirdiği Windows Mobile Sürümü Ortaya Çıktı

Microsoft'un Windows Phone projesini iptal etmesinin ve akıllı telefon pazarından çekilmesinin üzerinden neredeyse 10 yıl geçti. Ancak Windows Phone, hala gündem olmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce size teknoloji tutkunlarının başlattığı Windows Phone geri dönsün imza kampanyasından bahsetmiştik.

Şimdi ise Microsoft'un "neler olabilirdi" dedirten Windows Phone planları ortaya çıktı. Bildiğiniz üzere Microsoft, 2020 yılında Android işletim sistemiyle çalışan Surface Duo adında bir akıllı telefon modeli tanıttı. Ancak bu telefon aslında Android ile değil de Andromeda kod adlı bir Windows Mobile sürümüyle gelecekti.

Andromeda kod adlı Windows sürümü, Microsoft'un çift ekranlı cihazlar için geliştirdiği ve Windows Phone'un devamı niteliğinde olan bir işletim sistemiydi. Ancak Surface Duo için sıfırdan tasarlanan bu Windows sürümü, 2018 yılında rafa kaldırıldı.

Ancak iptalin üzerinden 7, Surface Duo'nun çıkışının üzerinden de 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu sürüm ortaya çıktı. Geliştirici Gustave Monce, sızdırılan bir Andromeda yapısını Surface Duo'ya başarıyla portladı ve bunu kullanıcıların yükleyebileceği bir FFU dosyası haline getirdi.

Belirtmekte fayda var ki sızdırılan sürüm, tamamlanmış bir versiyon değil. Bu nedenle içerisinde pek çok hata barındırıyor ve kararlı çalışmıyor. Bunu iOS ya da Android'in yeni sürümünü geliştirici beta sürümünde yüklemek giib düşünebilirsiniz. Hatta çok daha kötüsünü.

Ancak elinizin altında kullanmadığınız bir Surface Duo varsa ve denemek istserseniz sayfanın aşağısında yer alan kaynak bölümünden AndromedaOS'a erişebilirsiniz.