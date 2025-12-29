24 GB RAM'li Telefonun Özel Sürümü Geliyor! İlk Görsel Paylaşıldı

Oyun telefonlarıyla öne çıkan RedMagic, 11 Pro+'ın özel sürümü üzerinde çalışıyor. Golden Saga isimli sürümün bir görüntüsü paylaşıldı. Görsele göre bu sürüm, güçlü donanımın yanı sıra etkileyici tasarımıyla da kendisine hayran bırakacak. Telefon, yüksek çözünürlüklü OLED ekran ve 24 GB RAM seçeneği dahil birçrok özelliğe sahip.

RedMagic 11 Pro+'ın Özel Sürümü Nasıl Görünecek?

En iyi oyuncu telefonları arasında yer alan RedMagic 11 Pro+'ın Golden Saga sürümünün arka yüzeyinde gri, siyah ve sarı renk tonları yer alacak. Kameraların altında "Golden Saga" yazısı bulunacak. Arka yüzeyde ayrıca Red Magic logosu da konumlanacak. Çin'de satışa sunulması beklenen Golden Saga sürümünün çıkış tarihi henüz belli değil.

RedMagic 11 Pro+ Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,85 inç

6,85 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit RAM: 12 GB, 16 GB ve 24 GB LPDDR5T

12 GB, 16 GB ve 24 GB LPDDR5T Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1

256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1 İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 50 MP (f/1.88) ana kamera ve 50 MP (f/2.2) ultra geniş açılı arka kamera

50 MP (f/1.88) ana kamera ve 50 MP (f/2.2) ultra geniş açılı arka kamera Batarya Kapasitesi: 7500 mAh

7500 mAh Hızlı Şarj: 120W

120W Ağırlık: 230 gram

230 gram Yazılım: Android 16 tabanlı RedMagic OS 11

Android 16 tabanlı RedMagic OS 11 Boyutlar: 163,82 x 76,54 x 8,9 mm

Akıllı telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunuyor. Bu güçlü işlemci, 3 nm üretim süreciyle geliştirildi ve iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. RedMagic 11 Pro'da da aynı işlemcinin kullanıldığını belirtelim.

RedMagic 11 Pro+'ın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera mevcut. Arka kameralar 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Telefonun ön yüzeyinde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde ekran altı kamera yer alıyor.

