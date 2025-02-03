Çiftlik Bank Davasında Mehmet Aydın'ın Şok Savunması: Devlet Beni Mağdur Etti

'Çiftlik Bank' skandalıyla yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan, halk arasında "Tosuncuk" lakabıyla anılan Mehmet Aydın, mahkemede oldukça şaşırtıcı bir savunma yaptı.

Tosuncuk dolandırıcılık kastı gütmediğini, yaptığı yatırımların mağdurların zararını karşılayacak düzeyde olduğunu iddia etti. Ona göre asıl sorun devletin mal varlığına el koymasıydı; bu yüzden insanların mağdur olduğu söyleniyor.

"Dolandırmak Gibi Bir Amacım Yoktu"

Mahkemede söz alan Tosuncuk, kendisini savunurken "Ben dolandırma amacı gütmedim" diyerek, kişisel parasının adli emanette olduğunu ve tüm zararların devletin müdahalesinden kaynaklandığını savundu.

Diğer sanıklar da kendi savunmalarını yaparken, bazıları, örneğin Osman Naim Kaya, Türkiye'deki işlerle hiçbir alakaları olmadığını ve Uruguay'dan aldıkları hizmet karşılığında bedel ödediklerini belirtti.

Fatih Aydın ise daha önce verdiği ifadeleri hatırlatarak, sahte imza iddialarının sonucunu beklediklerini dile getirdi. Son olarak Havva Özay ise, örgütle hiçbir bağlantısının olmadığını ve gelen paraların kumarhaneden geldiğini söyleyerek beraat talep etti.

Savunma Yetmedi: Hapis Kararı Çıktı

Mahkeme, sanıkların savunmalarını dinledikten sonra kısa bir ara vererek kararını açıklamak üzere süreci değerlendirdi. Mehmet Aydın'ın akıllara zarar savunması doğal olarak yetersiz kaldı ve mahkeme, Aydın'ı 45.376 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Benzer bir olay geçtiğimiz günlerde Thodex kurucusu Fatih Özer de "örgüt kurma ve yönetme", "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından ötürü hakim karşısına çıkmıştı. Örgüt kurma suçundan aklanan Özer hakkındaki dolandırıcılık suçlaması ise devam etmekte.

Siz Mehmet Aydın'ın akıllara ziyan savunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Verilen ceza yeterli mi? Yorumlarda buluşalım.