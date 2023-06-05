Market Fiyatlarını Anında Karşılaştırmak Mümkün: Cimri Markette!

Türkiye'nin önde gelen teknoloji tabanlı fiyat karşılaştırma sitesi Cimri, "Cimri Markette" adlı platformuna yeni bir özellik ekleyerek kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor.

Eklenen yeni özellik, kullanıcılara fiyat analizi yapma, ürün fiyatlarındaki değişiklikleri takip etme ve alışveriş sepeti oluşturma imkânı sağlıyor. Ayrıca "Cimri Markette", kullanıcılara en yakın konumdaki marketlerin fiyatlarını da sunuyor.

Cimri, yüzlerce mağazada satılan milyonlarca ürünü kullanıcılara fiyat, özellik, indirim ve kampanya gibi başlıklar altında sunan kullanıcı dostu bir platform olarak kullanıcılar tarafından büyük ilgi görmekte.

Ürün Fiyatlarını Tek Tıkla Karşılaştırın

"Cimri Markette" uygulamasıyla süpermarket alışverişlerinde güvenilir ve pratik karşılaştırma, ürün fiyatlarındaki değişiklikleri görme ve alışveriş sepetlerinin fiyatlarını hesaplama imkânı gibi pek çok önemli özelliğe erişmek mümkün.

Yapay zekâ ve makine öğrenimi kullanarak dijital müşteri deneyimini geliştiren Cimri sadece online değil, fiziki marketlerin raflarını da kullanıcılara açmakta.

Peki siz Cimri'nin uygulaması ve özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.