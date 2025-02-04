2025'te Satılan Her 3 Araçtan 2’si Kendi Kendine Gidecek

Otonom sürüş teknolojileri gelişmeye ve giderek daha fazla markanın aracında kendine yer bulmaya devam ediyor. Buna rağmen pek çok ülke bu süreci hızlandıracak düzenlemeleri ağırdan alıyor. Örneğin Türkiye'de şu an için otonom sürüş teknolojilerini ya da karıştığı olası kazaları ilgilendiren bir yasa bulunmuyor. Ancak Çin, dünyanın geri kalanı tartışmalarla boğuşurken arayı hızla açıyor. 2025'te ülkede satılan her üç arabadan ikisi kendi kendine A noktasından B noktasına gidebilecek.

2025’te Yeni Araçların Yüzde 66’sı Otonom Sürüş Özellikleriyle Donanacak

Çin, otonom sürüş teknolojisinde büyük bir devrime imza atmaya hazırlanıyor. Rapora göre, ülkede bu yıl satılması beklenen her üç araçtan ikisi temel düzeyde (L2) de olsa otonom sürüş teknolojsine sahip olacak. Üstelik bu sadece pahalı modellerde değil, 15 bin doların altındaki uygun fiyatı arabaları da kapsayacalk.

Bilmeyenler için "L2" düzeydeki otonom sürüşte direksiyon, hızlanma ve fren gibi temel sistemler otomatik olarak kontrol ediliyor. Ancak bir sürücünün daime direksiyonda ve tetikte olması bekleniyor. Bunu daha .çok sürüş asistanı gibi de düşünebilirsiniz. Yolculuk esnasında bir şeyleri sizin adınıza değil sizinle birlikte yapıyor.

L2 seviyesindeki otonom sürüş maliyeti nedeniyle yaygın olsa da daha gelişmiş sistemlerin de popülaritesi artıyor. Her zaman olmasa da ideal koşullarda eller serbest bir şekilde sürüş deneyimi sunan L3+ da Çin'de satılan otomobillerde sıkça tercih ediliyor. Tam otomasyon sunan L4 ve L5 ise halen geliştirme aşamasında.

Bu doğrultuda 2025 yılı itibarıyla Çin’de satılan her üç araçtan ikisinin L2 veya daha yüksek otonom sürüş yeteneklerine sahip olması bekleniyor. Gelişen teknolojiyle birlikte üretim maliyetlerinin düşmesi elbette ki bu konudaki en büyük etken oldu.

Ne yazık ki bu oran "Batı" dünyasındaki geride kalmışlığı bir kez daha gün yüzüne çıkarıyor. Kuzey Amerika ve Avrupa gibi pazarlarda otonom sürüş hala nispeten "pahalı" kabul edilen araçlarda bulunuyor. Ayrıca yasal düzenlemelerin eksikliği de bu araçların popülerleşmesini ve ucuz modellere bile gelmesini engelliyor.

Çin'in bu hızlı yükselişinin ortaya çıkmasının ardından ise bu sürecin değişmesi bekleniyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye de Çin gibi otonom sürüş teknolojisini bu kadar fazla benimsese İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlerdeki trafik nasıl olurdu? Görüşlerinizi yorumlarda yazabilirsiniz.