Ocak 2025'te Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller Açıklandı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan rapor ile birlikte 2025 yılının ocak ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu. Rapora göre Renault geçtiğimiz ay büyük bir başarının altına imza attı.

Listenin ilk sırasında Renault tarafından piyasaya sürülen Clip HB isimli otomobil modeli bulunuyor. Clio HB modelinin geçtiğimiz ay içerisinde 2 bin 942 adet satıldığı açıklandı. Renault Megane Sedan ise 2 bin 797 adet ile ikinci sırada yer aldı.

Renault Megane Sedan modelini Fiat Egea Sedan takip etti. Bu otomobil 2 bin 594 adet satıldı. Dördüncü sırada 2 bin 255 adet ile Toyota Corolla, beşinci sırada ise 1.743 adet ile BYD Seal U DM-i konumlandı.

1.621 adet satılan Hyundai i20 modeli altıncı sırada yer aldı. Bu otomobili 1.570 adet ile Togg T10X, 1.499 adet ile Toyota C-HR takip etti. Dokuzuncu sırada 1.470 adet ile Hyundai Bayon, onuncu sırada ise 1.447 adet ile Fiat Egea Cross bulunuyor.

Ocak Ayında En Çok Satılan Otomobiller

Renault Clio HB: 2.942 adet Renault Megane Sedan: 2.797 adet Fiat Egea Sedan: 2.594 adaet Toyota Corolla: 2.255 adet BYD Seal U DM-i: 1.743 adet Hyundai i20: 1.621 adet Togg T10X: 1.570 adet Toyota C-HR: 1.499 adet Hyundai Bayon: 1.470 adet Fiat Egea Cross: 1.447 adet Opel Corsa: 1.289 adet Citroen C4X: 1.288 adet Dacia Sandero Stepway: 1.286 adet Volkswagen T-Roc: 1.094 adet Kia Sportage: 1.051 adet Peugeot 2008: 1.027 adet Nissan Qashqai: 994 adet Ford Focus: 933 adet Hyundai Tucson: 869 adet Honda HR-V: 778 adet

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