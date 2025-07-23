Biz Daha 5G'ye Alışamadık: 50 GB Dosyayı 6G ile 1.4 Saniyede İndirdiler

Çin'in en büyük mobil operatörü, sınırlı bir test ağı üzerinden yapılan deneyde 50 gigabaytlık bir dosyanın sadece 1.4 saniyede indirilebildiğini duyurdu. Basit bir hesapla, 150 GB büyüklüğündeki Baldur's Gate 3 bile yalnızca 4.2 saniyede indirilebilirdi.

Bu gelişme artık 5G hızının bile yavaş yavaş eskimeye başladığını gösteriyor.

5G'den 14 Kat Daha Hızlı

Ülkemizde 5G hızına tam olarak geçiş yapılabilmiş değil ne yazık ki. Öte yandan Çin, 2025 İnternet Konferansı sırasında duyurduğu 6G testlerinin, yalnızca 10 istasyonluk bir test ağı kullanılarak gerçekleştirildiğini vurguladı.

10 istasyonluk ağ, 280 Gbps hız sunmayı başarıyor. Yani kağıt üstünde 5G hızına tam 14 kat fark atmış oluyor. Bu hızları desteklemek için kara istasyonlarının yanı sıra 500 kilometre irtifada yörüngede dönen özel bir uydudan da güç alınıyor.

6G Teknolojisi Ne Zaman Gelecek?

Türkiye daha 5G teknolojilerine bile yeni yeni adapte olmaya başladığı için 6G bizler için şimdilik çok uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Öte yandan uzmanlar, 6G'nin ticari kullanıma 2028-2030 yılları arasında sunulacağını düşünüyor. Çinli şirketlerin yanı sıra ABD merkezli firmalar da testlerini hızlandırmış durumda.

6G teknolojisine ulaşmak için en az üç yıl geçmesi gerektiği vurgulanmış olsa bile Çin'deki gelişmelere bakınca bu üstün hızlı teknolojinin çok da uzakta olmadığını söylemek mümkün. En azından Çin gibi ülkeler için.

Çin tarafından kullanılan uydular, geleneksel 36 bin kilometrelik sabit uydulara göre çok daha düşük gecikme ve yüksek bant genişliği sunabiliyor. Eğer bu tarz uydularla çalışmaya devam ederek süreci hızlandıracak detayları entegre ederlerse, 6G teknolojisi 2028'i bulmayabilir bile.