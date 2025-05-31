Türkiye'de 5G Hızlı İnternet Devrimi Tahmin Edilenden Çok Daha Yakın

Türkiye'deki fiber internet abone sayısı 8 milyonu geçiyorken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milyonların beklediği 5G hızlı internet için tarih verdi. 5G Mobil Haberleşme Sistemleri, gelecek sene Türk halkının beğenisine sunulacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda (BTK) düzenlenen "15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı" kapsamında konuşan Uraloğlu, fiber altyapısındaki son 10 yıllık büyümenin %10'a ulaştığını vurguladı.

Hızlı İnternetin Gerekli Olduğu Kurum ve Kuruluşlar Çoğalıyor

Bakan Uraloğlu'nun söylediğine göre; ülkemizdeki mobil internet kullanıcı sayısı 80 milyonu aşkın bir genişliğe ulaştı. Üstelik dijitalleşen posta sektörü, kargo gönderilerinin büyük oranda artışı ve siber güvenlik konusundaki endişelerin de yükselmesiyle; bu alandaki yatırımlarda da yukarı yönlü bir trend başladı.

Uraloğlu, 2019'dan 2024'e kadar geçen süre zarfında kargo gönderilerinin 2,2 katına çıktığını, toplam gönderilerin 1 milyar 385 milyonun üzerinde olduğunu söyledi. Sektörün geleceği için 5G'nin varlığının büyük önem sarf ettiği vurgulandı.

Sadece bireyselde değil, devlet kurumlarında ve işletmelerde de dijitalleşme trendinin devam ettiği belirtildi.

İhale 2025'te Gerçekleşecek, 5G ise 2026'da Hayata Geçecek

Bakan Uraloğlu, 5G Mobil Haberleşme Sistemleri ihalesinin bu sene içinde gerçekleştirileceğini, ardından sonraki yılda vatandaşlara 5G hızda internet hizmeti verileceğini müjdeledi. Ayrıca Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Ödülleri'ndeki şampiyonlardan "Tarife Karşılaştırma Projesi" sayesinde de Türk vatandaşlarının ödeme yaptıkları tarifelerde daha şeffaf bir sisteme geçiş yapılacağı da vurgulandı.

Son olarak siber güvenlik konusuna değinen Uraloğlu, 2025'te 4 bin 715 siber güvenlik açığı tespit edildiğini ve 35 bin 416 zararlı internet adresine erişim engeli getirildiğini açıkladı. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), bu konudaki çalışmalarına ağırlık vererek milli yazılımlar geliştirmeyi sürdürecek ve siber güvenliği sağlayacak.