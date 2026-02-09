Çin'den Dev Hamle: Hibrit Kargo İHA'sı YH-1000S Havalandı

Çin, hibrit motorlu YH-1000S insansız kargo uçağının ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hem elektrik hem de yakıtla çalışan bu dev İHA, uzun menzili ve yüksek yük kapasitesiyle dikkat çekiyor. İşte detaylar!

İnsansız Kargo Uçağı YH-1000S

Çin Havacılık ve Uzay Akademisi tarafından yerli bir enerji aracı üreticisiyle birlikte geliştirilen uçak, ilk uçuşunu Çin'in Chongqing kentinde başarıyla gerçekleştirdi. Çin, bu uçağın hibrit enerji kullanan ve türünün ilk örneği olduğunu iddia ediyor.

YH-1000S, geleneksel bir yakıt motorunu elektrik motoruyla birleştiren hibrit tahrik sistemine sahip. Bu sistem, uçağın kalkış ve iniş mesafelerini kısaltıyor. Ayrıca hibrit sistem, insansız kargo uçağının, uçuş menzilini ve taşıma kapasitesini de artırıyor. Çin devlet medyası YH-1000S'in, 1200 kg'a kadar yük taşıyabildiği, 1500 km menzile sahip olduğunu ve 10 saatten fazla uçuş gerçekleştirebildiğini belirtiyor.

Öncelikli olarak lojistik alanında kullanılması planlanan İHA, kargoları ön kısmından yükleyip arka kısmından boşaltabiliyor. Bu da esnek manevralara ve zorlu lojistik operasyonlarına olanak tanıyor. Ayrıca Çinli yetkililer uçağın, acil arama-kurtarma, afet müdahele ve deniz gözetimi ve hava durumu izleme gibi sivil alanlarda da kullanılabileceğini belirtiyor.

Geliştiriciler, YH100S'in son uçuş testlerini tamamlayıp kısa sürede küresel pazara sunmayı planlıyor.