Xiaomi 8 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Tanıttı! 120Hz Ekranı Var

Xiaomi, Redmi R70 isimli yeni bir telefon tanıttı. Bununla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan cihazda Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Redmi R70'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 800 nit

İşlemci: Unisoc T8300

RAM: 4 GB / 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 15W

Redmi R70'in İşlemcisi Nasıl?

Redmi R70'te 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T8300 işlemcisi bulunuyor. 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemlere kıyasla hem daha verimli çalıştığını hem de daha yüksek performansa sahip olduğunu belirtelim. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

Söz konusu işlemci, PUBG Mobile, League of Legends: Wild Rift, Mobile Legends: Bang Bang ve Call of Duty Mobile dahil olmak üzere donanımı zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunuyor. Unisoc T8300 daha önce Redmi A5, Nubia Air ve Nubia Neo 3'te de tercih edilmişti.

Redmi R70'in Ekran Özellikleri Neler?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 800 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde edilyior. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. Bu arada IPS LCD'nin renkleri doğal ve gerçeğe yakın bir şekilde gösterdiğini belirtelim. Ayrıca bu ekranda geniş görüş açısı bulunuyor.

Redmi R70'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde fotoğraf çekmek, video kaydetmek ve belge taramak gibi işlemler için 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise görüntülü görüşmek ve selfie çekmek gibi işlemler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada Redmi A7 Pro 5G'de 32 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Redmi R70'in Bataryası Kaç mAh?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite, telefonun standart kullanımda uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Cihaz ayrıca 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada Redmi A7 Pro 5G'de ise 6.300 mAh batarya kapasitesi ve 15W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor.

Redmi R70 Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi R70'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Redmi A5, Redmi 15, Redmi 15C ve Redmi Note 15 dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi R70 Türkiye'de satışa sunulabilir.

Redmi R70'in Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM ve 128 GB Depolama: 1.599 yuan (10.498 TL)

6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 1.799 yuan (11.812 TL)

6 GB RAM ve 256 GB Depolama: 1.999 yuan (13.125 TL)

8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 2.299 yuan (15 bin TL)

Redmi R70'in 1.599 yuan olan başlangıç fiyatı, güncel kur ile birlikte 10 bin 498 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 21 bin TL civarında olabilir. Redmi R70'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Öncelikle 6.000 mAh bataryalı telefon için 15W şarj hızının biraz düşük kaldığını düşünüyorum. Bence en az 45W hızlı şarj desteği olmalıydı. Bu arada 6.000 mAh batarya kapasitesinin standart kullanımda uzun pil ömrü sunduğunu belirteyim. Telefonun en önemli avantajı ise 120Hz yenileme hızına sahip olması.

Yüksek yenileme hızı, çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde bu farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Telefonun hem günlük kullanım hem de Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunduğunu söyleyebilirim.