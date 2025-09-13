Çin'in Gizemli 6. Nesil Savaş Uçağı Test Uçuşunda Görüntülendi!

Dünya havacılık sahnesinde son yıllarda çok hızlı gelişmeler yaşanıyor. Büyük güçler birbiri ardına yeni projelerini tanıtırken 6. nesil savaş uçakları artık masada değil gökyüzünde test ediliyor. Özellikle Asya bölgesi bu alanda öne çıkan rekabetin en hararetli noktalarından biri. İşte bu rekabetin yeni aktörlerinden biri de Çin’den geldi.

Çin son dönemde yalnızca ekonomik büyümesiyle değil savunma sanayisine yaptığı yatırımlarla da öne çıkıyor. Uzay çalışmaları, hipersonik füze projeleri ve insansız hava araçlarıyla dikkat çeken ülke, savaş uçağı geliştirme konusunda da iddialı bir yol izliyor. Daha önce J-20 gibi platformlarla gündeme gelen Pekin yönetimi, şimdi de yeni bir uçakla adından söz ettiriyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Çin’in Gizemli Uçağı J-50 Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz aylarda Çin’in Shenyang bölgesinde gökyüzüne çıkan ve “J-50” olarak adlandırılan yeni prototip 6. nesil savaş uçağı konseptiyle gündeme geldi. Kuyruksuz tasarımı, geniş lambda kanat yapısı ve radar görünürlüğünü azaltan hatlarıyla dikkat çeken uçak gözlemciler tarafından ABD’nin NGAD programına bir yanıt olarak değerlendiriliyor.

J-50’nin çift motorlu yapısı, itki vektörleme özelliği ve gelişmiş hava girişleri, Çin’in aerodinamik ve gizlilik konusundaki iddialarını ortaya koyuyor. Uçakta silahların gövde içine entegre edildiği tahmin ediliyor. Ayrıca ön burunda yer alan kabarcıksı yapı, gelişmiş elektro-optik hedefleme sistemine işaret ediyor.

Uçağın insanlı mı yoksa insansız mı olacağına dair henüz kesin bir açıklama yapılmadı. Bazı kaynaklar opsiyonel insanlı kullanımın gündemde olabileceğini öne sürüyor. Çin’in bu projeyle, yalnızca Asya’da değil küresel ölçekte hava üstünlüğü alanında yeni bir sayfa açmayı hedeflediği ifade ediliyor.