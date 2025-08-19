F-35'ten Feyz Alan İHA Avcısı: SkyDefense CobraJet Tanıtıldı

Savunma sanayi teknolojileri son dönemlerde büyük bir trend haline geldi. Pek çok ülke ve yönetim yaşanabilecek savaş senaryolarına karşı etkili silahlar geliştirmeye çalışıyor. Bu kapsamda savaş uçaklarını avlamak adına üretilen insansız hava araçları büyük bir popülerite kazanırken bir yandan da bu araçlardan daha güçlü uçakların üretimi üzerine kafa yoruluyor. İşte ABD tarafından üretilecek olan İHA avcısı SkyDefense CobraJet detayları...

SkyDefense CobraJet Teknik Özellikleri!

ABD merkezli SkyDefense LLC otonom hava muharebesine yönelik geliştirdiği yeni C-UAS sistemi CobraJet’i duyurdu. Amaç düşmana ait insansız hava araçlarını oldukça ucuz sistemlerle durdurmak. Modern savaşların yapısı değiştikçe tehditler de dönüşüyor. Zira artık yalnızca büyük jetler ve tanklar değil küçük ve toplu halde gelen ucuz insansız hava araçları (İHA) da savaş alanlarında ciddi bir tehdit unsuru haline geldi.

İşte bu ihtiyaca yanıt olarak geliştirilen CobraJet ABD merkezli savunma girişimi SkyDefense LLC tarafından tanıtıldı. Tamamen yapay zekâ kontrollü bu yeni sistem, düşman drone sürülerine karşı düşük maliyetli ama etkili bir savunma hattı oluşturmayı hedefliyor. CobraJet sıradan bir uçak değil. C-UAS (Counter-Unmanned Aerial System) görevlerine özel tasarlanan bu insansız hava aracı gelişmiş sensör donanımı ve otonom yazılım altyapısıyla dikkat çekiyor.

Teledyne FLIR üretimi elektro-optik ve kızılötesi sensörlerle donatılan sistem NVIDIA yapay zekâ çipi sayesinde çevresini gerçek zamanlı analiz edebiliyor. Böylece insan müdahalesine gerek duymadan hedef tespiti, takip ve imha görevlerini bağımsız şekilde gerçekleştirebiliyor. En dikkat çekici özelliklerden biri ise SkyDefense tarafından geliştirilen özel bir iletişim ve kontrol altyapısı: VRAM (Visual Real-time Area Monitoring).

Bu sistem yer komutanlarının CobraJet üzerinde gözetim kurmasını sağlarken aynı zamanda gerektiğinde manuel komutlar vermelerine de olanak tanıyor. Üstelik bu altyapı birden fazla CobraJet’in sürü halinde koordineli çalışmasına da imkân tanıyor. Kısacası bu sistemler bir filo gibi davranabiliyor.

CobraJet sadece yazılım anlamında değil, taşıdığı mühimmat bakımından da çok yönlü. Kamikaze İHA’lar, küçük güdümlü füzeler, hassas bombalar ve parçacık etkili mühimmatlarla donatılabilen sistem hem önleme hem de saldırı görevleri için yapılandırılabiliyor. Dikey iniş-kalkış (VTOL) ve itki yönlendirme nozulları sayesinde zorlu arazi koşullarında bile görev yapabilen platform tasarım olarak da F-22 Raptor ve F-35 Lightning II gibi yeni nesil savaş uçaklarından izler taşıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...