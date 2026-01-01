Acı Hissedebilen İnsansı Robotlar Yolda! Tepki Verebilecekler

İnsansı robotlarda son birkaç yıl içinde çok önemli ilerlemeler kaydedildi. Düştükten sonra kalkabilen, kullanıcılarla herhangi bir konu hakkında sohbet edebilen, koşabilen ve daha pek çok yeteneğe sahip robot tanıtıldı. Şimdi ise gelecekteki robotları çok daha insansı yapacak bir yapay deri geliştirildi.

Bu yapay deri, insan sinir sistemini taklit ederek robotlara acı hissetme yeteneği kazandırıyor. İnsansı robotların kolunda tuttuğunuzda bunu hissetmelerini sağlayacak teknoloji, Çinli bilim insanları tarafından geliştirildi ve insanlarla aralarındaki en büyük farkı kapatmalarını sağlayacak gibi görünüyor.

Robotlar İçin Geliştirilen Yapay Deri Nasıl Çalışıyor?

Yeni geliştirilen nöromorfik yapay deri, insanların parmağına iğne battığında elini hızla çekerek tepki vermesine benzer şekilde çalışıyor. Sensörler, aşırı bir baskı algılandığında robotun doğrudan tepki vermesini sağlayan bir sinyal gönderiyor. Böylece robot da hasar görmemek için kendini geri çekiyor.

Sinyallerin sıklığı uygulanan baskının ne kadar şiddetli olduğunu yani birisinin ona ne kadar sert dokunduğunu ifade ederken sinyalin biçimi ise bunun tam olarak hangi bölgeden geldiğinin öğrenilmesine olanak tanıyor. Bu teknoloji, klasik robotik sistemlerin aksine tek kullanımdan ibaret değil.

Mıknatıslı parçalardan oluşan yapısı sayesinde derinin bir kısmı zarar görse dahi sadece o parça yerinden çıkarılıp yenisi takılabiliyor. Sistem de bu yeni takılan parçayı anında tanımlayıp çalışmaya devam ediyor. Her ne kadar şu an sadece baskı kuvvetini algılayabilse de ileride ısı gibi durumları da belirleyebilecek hâle getirilmesi planlanıyor.