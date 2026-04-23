vivo 7.200 mAh Bataryalı ve 120Hz Ekranlı Telefonunu Tanıttı!

vivo, geçen günlerde Y6t 5G modelini tanıttıktan sonra kısa süre içinde seriye yeni bir telefon daha ekledi. vivo Y6 5G olarak isimlendirilen cihaz 120Hz ekranı, 12 GB’a kadar RAM seçeneği ve daha fazlasıyla geliyor. İşte vivo Y6 5G özellikleri ve fiyatı!

vivo Y6 5G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.75 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: HD+ 1570 x 720 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1200 nit tepe parlaklık

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4nm)

RAM ve Depolama: 12 GB'a kadar LPDDR4X RAM, 12 GB sanal RAM desteği, 256 GB'a kadar UFS 3.1 depolama

Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 10x zoom, LED flaş, nefes ışığı

Ön Kamera: 8 MP, 2x zoom desteği

Batarya ve Şarj: 7200 mAh, 44W kablolu hızlı şarj, OTG ters şarj desteği

Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Dayanıklılık: IP68/IP69 su ve toz direnci, SGS Gold Label 5 yıldızlı düşme ve darbe direnci sertifikası

vivo Y6 5G Ekran Özellikleri Neler?

vivo Y6 5G 6,75 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlük sunan LCD bir ekranla geliyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde kullanıcılar daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecekler. Ayrıca ekranın 1200 nit seviyesine kadar ulaşabilen tepe parlaklığı ise güneş ışığı altında bile rahat bir kullanım imkanı sağlıyor.

vivo Y6 5G İşlemcisi Ne?

Üründe Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisi mevcut. 4 nm üretim süreciyle üretilen yonga seti geçen günlerde tanıtılan vivo Y6t 5G modelinde de kullanılmıştı. Bunu biraz daha açarsak üretim sürecindeki nm değeri ne kadar küçük olursa işlemci o kadar az ısınıyor ve aynı zamanda daha az güç tüketiyor. Yani işlemci 5 nm tabanlı yongalarda daha hızlı çalışıyor ve daha az pil tüketiyor.

İşlemcinin oyun performansı kullanıcıları üzmüyor. Zira yapılan testlerde PUBG Mobile’ın ortalama 39 FPS’te, Call of Duty Mobile’ın ortalama 33 FPS’te ve Mobile Legends: Bang Bang’in ise ortalama 59 FPS’te çalıştığını görüyoruz.

vivo Y6 5G Kamera Özellikleri Neler?

vivo Y6 5G’de 10x zoom desteğine sahip 50 megapiksel ana ve 2x zoom desteği sunan 8 megapiksellik bir ön kamera yer alıyor. Hatırlanacağı üzere vivo Y6t 5G modelinde ise 13 megapiksel ana ve 5 megapiksellik bir ön kamera tercih edilmişti.

vivo Y6 5G Batarya Özellikleri Neler?

Cihazda 44W hızlarında şarj olan 7.200 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor. Bu kapasitenin orta segment bir cihaz için gayet yeterli olduğunu belirtelim. Şirket ayrıca bataryanın -20°C ile 40°C arasındaki ekstrem sıcaklıklarda çalışabildiğini iddia ediyor. Bu arada Y6t 5G'de ise 15W hızlarını destekleyen 6.500 mAh'lik bir pil yer alıyordu.

vivo Y6 5G Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo Y6 5G modeli gümüş, altın ve siyah renk seçenekleriyle raflardaki yerini alıyor. Akıllı telefonun fiyat etiketleri şu şekilde;

8 GB + 128 GB - 1.799 yuan (11.861 TL) - vergiler dahil edildiğinde 24.085 TL

12 GB + 128 GB - 1.999 yuan (13.180 TL) - vergiler dahil edildiğinde 26.760 TL

12 GB + 256 GB - 2.199 yuan (14.500 TL) - vergiler dahil edildiğinde 29.440 TL

Şu ana dek vivo'dan Y6 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. Fakat markanın ülkemizde fazlasıyla aktif olduğunu ve vivo V70, vivo Y31 5G, vivo X300 ve X300 Pro gibi telefonları sattığını söyleyebiliriz. Bu nedenle yeni modelin ülkemizde satışa çıkma ihtimali bulunuyor.

Editörün Yorumu

vivo Y6 5G, fiyat-performans dengesini ön planda tutan kullanıcılar için ideal bir seçenek olacak diyebilirim. Zira 7200 mAh kapasiteli bataryası, 120Hz ekranı ve Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisiyle kullanıcıları üzmeyecek bir performans sunacağını söyleyebilirim.