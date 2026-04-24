Yılın Oyunu İndirime Girdi! Fırsatı Kaçırmayın

Steam, The Game Awards 2025'te Yılın Oyunu ödülünü kazanan Clair Obscur: Expedition 33 için yeni bir indirim kampanyası başlattı. Peki sevilen yapımın indirimli fiyatı ne kadar oldu? İşte merak edilen detaylar!

Clair Obscur: Expedition 33 Steam'de Ne Kadar Oldu?

Steam, Clair Obscur: Expedition 33 için yüzde 20’lik bir indirim başlattı. Platformda son derece olumlu değerlendirmelere sahip olan oyunun fiyatı bu indirimle birlikte 34,99 dolardan (1.574 TL) 27,99 dolara (1.259 TL) düştü. Kampanyanın 30 Nisan’a kadar devam edeceğini de söyleyebiliriz.

Clair Obscur: Expedition 33 Nasıl Bir Oyun?

Belle Époque dönemi Fransa'sından ilham alan karanlık bir fantezi dünyasında geçen Clair Obscur: Expedition 33 oyununda Ressam adlı gizemli bir varlık her yıl yazdığı sayıdaki yaştaki insanların ölümüne neden oluyor. Ressam bu kez 33 sayısını yazacak ve biz de oyuncular olarak bu felaketi durdurmak için yola koyulacağız.

Clair Expedition 33’ün en çok dikkat çeken özelliği sıra tabanlı oynanış mekaniği diyebiliriz. Geliştirici Sandfall Interactive klasik sıra tabanlı oyunlardan farklı olarak oyuncuya çatışma sırasında aktif müdahale olanağı sunuyor. Yani gelen saldırılardan yana çekilerek kaçabilirsiniz, saldırıyı kalkan gibi karşılayarak savuşturabilirsiniz ya da üzerinden atlayarak hasar almaktan kurtulabilirsiniz.

Clair Obscur: Expedition 33 Türkçe Desteği Var mı?

Clair Obscur: Expedition 33'ün Steam sayfasına baktığımızda Türkçe arayüz ve altyazı desteğinin bulunduğunu görebiliyoruz. Ancak maalesef Türkçe dilinde seslendirme desteği şu an için mevcut değil. Seslendirme desteği İngilizce ve Fransızca gibi dillerde bulunuyor.

Clair Obscur: Expedition 33 Sistem Gereksinimleri Neler?

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 1600X Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB / Intel Arc A380 6 GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB / Intel Arc A380 6 GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Daha önce sıra tabanlı oynanışa sahip oyunlara karşı olumsuz bir düşüncem vardı. Ancak Expedition 33’ü oynadıktan sonra bu düşüncem epey değişti. Oyunun hikayesinin de adeta bir film izliyormuşum hissi verdiğini söyleyebilirim. Eğer bu yapımı henüz denemediyseniz devam eden indirim kampanyasını değerlendirmek için iyi bir fırsat olabilir.