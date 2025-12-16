Telefon Fiyatına İnsansı Robot! Satışlar Yakında Başlayacak

İnsansı robotlar özellikle son birkaç yıldır inanılmaz bir yol katetti. Öyle ki bugün insanların yapabildiği pek çok ev işini üstlenebilecek robotlar bulunuyor. Ne var ki bu donanım ve yazılım açısından büyük ilerleme kaydeden robotları geliştirmenin bir maliyeti oldukça yüksek ki bu da doğrudan robotların fiyat etiketine yansıyor.

Yeni insansı robot Bumi ise şimdiye kadar görülen hemen hemen her robottan çok daha uygun bir maliyetle tasarlandı. Uygun bir fiyata geliştirilmesi, ücret bakımından erişilebilir hâle gelmesini sağladı. Öyle ki bu insansı robotları bir telefon fiyata almak bile mümkün.

İnsansı Robot Bumi'nin Fiyatı

Songyan Power ile Huichen Technology, toplam bin adetlik Bumi insansı robot tedariki üzerine bir anlaşma imzaladı. Bumi robot için yaklaşık 9.998 (60 bin 640 TL) fiyat etiketi belirlendi. Satışların Ocak 2026'da bşalaması planlanıyor. Küçük, hafif ve dünyanın en ucuz insansı robotu olacak şekilde geliştirilen bu insansı robot, temel insan özelliklerinin birçoğuna sahip olması ile ön plana çıkıyor.

İnsansı Robot Bumi'nin Özellikleri Neler?

İnsansı robot Bumi, daha çok eğitim ve bireysel kullanım gibi amaçlara hitap ediyor. Bu nedenle işlevsellik bakımından çok geniş bir yelpaze sunuyor. Sadece sabit bir şekilde durup kendisine soru sorulduğunda jest ve mimik hareketleri yapan bir robot olmanın çok ötesine geçiyor.

Bu robot, yürüyebiliyor, koşabiliyor ve hatta dans bile edebiliyor. Kullanıcılardan aldığı sesleri komutlara yanıt verebilen bu robot, doğal bir şekilde iletişim kurup bunu sürdürebiliyor. En kullanıcı dostu yanı ise teknik bilgisi olmayanlara dahi sürükle ve bırak araçları kullanarak programlama imkânı sunmasından geliyor. Bu sayede çocuklar ya da bu alanda daha önce tecrübesi olmayanlar da robotik öğrenimi konusunda yavaş yavaş ilerlemeye başlayabilir.