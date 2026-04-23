ABD'li Üretici Farkı Açtı! En Büyük Otomobil Üreticileri Belli Oldu

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük otomotiv üreticileri açıklandı. Paylaşılan liste şirketler arasındaki rekabetin ne kadar kızıştığını net bir şekilde ortaya koydu. ABD merkezli elektrikli araç üreticisi ise rakiplerine büyük bir fark atarak listenin zirvesine yerleşti. İşte dünyanın en büyük otomobil üreticileri!

Dünyanın En Büyük Otomobil Üreticileri Hangileri?

Sıra Üretici Piyasa Değeri Ülke 1 Tesla 1,41 trilyon dolar ABD 2 Toyota 255,76 milyar dolar Japonya 3 BYD 133,58 milyar dolar Çin 4 Xiaomi 102,62 milyar dolar Çin 5 Hyundai 93,56 milyar dolar Güney Kore 6 General Motors 70,58 milyar dolar ABD 7 Ferrari 63,64 milyar dolar İtalya 8 BMW 57,66 milyar dolar Almanya 9 Mercedes-Benz 52,42 milyar dolar Almanya 10 Volkswagen 51,88 milyar dolar Almanya 11 Ford 50,37 milyar dolar ABD 12 Porsche 44,72 milyar dolar Almanya 13 Maruti Suzuki India 44,12 milyar dolar Hindistan 14 Kia 41,59 milyar dolar Güney Kore 15 Mahindra & Mahindra 39,02 milyar dolar Hindistan 16 Geely 32,62 milyar dolar Çin 17 Honda 31,80 milyar dolar Japonya 18 Great Wall Motors 25,64 milyar dolar Çin 19 Stellantis 24,29 milyar dolar Hollanda 20 Chery 23,64 milyar dolar Çin 46 Tofaş Türk Otomobil Fabrikası 3,26 milyar dolar Türkiye

Mevcut verilere göre Tesla, 1,41 trilyon dolarlık devasa piyasa değeriyle zirvede yer aldı. Türkiye dahil birçok ülkede elektrikli otomobil satışı gerçekleştiren şirket, halihazırda dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi konumunda bulunuyor. Bu başarı küresel sıralamada açık ara birinciliği elde etmesini sağladı.

Japonya merkezli otomotiv devi Toyota ise 255,76 milyar dolarlık piyasa değeriyle listenin ikinci sırasında yer aldı. Köklü geçmişi ve geniş araç yelpazesiyle dikkat çeken şirket, yıllardır süren güçlü konumunu korumayı sürdürüyor. Özellikle Corolla ve Camry gibi sedan modelleri, RAV4 gibi SUV araçları ve Prius gibi hibrit teknolojili modelleri ile adından sıkça söz ettiriyor.

Özellikle elektrikli ve hibrit araçlarıyla bilinen BYD ise üçüncü sıraya yerleşti. 133,58 milyar dolar piyasa değerine sahip Çinli marka Atto 3, Han ve Seal gibi tamamen elektrikli; Qin ve Song serisi gibi plug-in hibrit modeller sayesinde en çok satan üreticilerden biri. Yüksek satış rakamları ise onu üçüncü yapıyor.

Genellikle akıllı telefon gibi mobil cihazlarıyla tanınan Xiaomi ise listede dördüncü sırada yer alıyor. 102,62 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Çinli üretici, SU7 modeliyle otomobil pazarına giriş yaptı ve kısa sürede büyük ilgi görerek dikkat çekici satış rakamlarına ulaştı. Bu arada Xiaomi'nin sadece SU7 değil, YU7 serisi de var. Yani tüketicilere birçok seçenek sunuyor.

Peki en büyük otomotiv üreticileri sıralamasında Türk bir firma yok mu? İlk 10’da yer almasa da ilk 100 içerisinde bir Türk şirketi bulunuyor. Bu firma hepinizin yollarda mutlaka görmüş olduğu Tofaş. Şahin, Doğan ve Kartal gibi modeller bir döneme damga vururken, günümüzde ise Fiat iş birliğiyle üretilen Egea ile üretimlerini sürdürüyor.

Tesla, Neden En Büyük Üretici?

Tesla’nın en büyük otomotiv üreticisi olmasının arkasında birçok neden bulunuyor. Bunların başında ise yalnızca bir otomobil şirketi olmaması geliyor. Öyle ki şirket; yapay zeka, enerji depolama ve yazılım alanlarında da faaliyet gösteriyor ve bu durum yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Bununla birlikte Tesla’nın güçlü bir şarj ağı avantajı da bulunuyor. Rakiplerine kıyasla bu kadar fazla tercih edilmesinde dünyanın en yaygın ve güvenilir hızlı şarj ağlarından birine sahip olması büyük rol oynuyor. Diğer markaların büyük çoğunluğu ise genelde üçüncü taraf şarj istasyonlarına bağımlı durumda.

Öte yandan otonom sürüş teknolojileri, yazılım güncellemeleri ve batarya verimliliği gibi alanlarda da Tesla’nın rakiplerine göre bir adım önde olduğu görülüyor.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse Tesla’nın zirvede olmasına çok şaşırmadım. Ancak burada dikkat çeken nokta şirketin yalnızca bir otomobil üreticisi gibi değil, adeta bir teknoloji şirketi gibi değerlenmesi. Yatırımcılar Tesla’yı sadece satış rakamlarına göre değil, gelecekteki potansiyeline göre değerlendiriyor. Bu da Tesla ile diğer üreticiler arasındaki farkın neden bu kadar açıldığını açıklıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.