Çin'den Gelen Otomobiller Artık Uygun Fiyatlı Olmayacak: Peki Neden?

Küresel çip krizi ve değişken döviz kuru gibi birçok nedenden olayı fiyatların tavan yaptığı otomotiv sektöründe Çinli otomobiller uygun fiyatlı oldukları gerekçesiyle revaçta. Ancak bu durum çok yakında değişecek gibi görünüyor. Zira Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında vatandaşı üzecek bir karar yayımlandı.

Karara göre halihazırda elektrikli otomobiller için uygulanan ilave gümrük vergisi artık tüm benzinli ve dizel farketmeksizin tüm yakıt türleri için uygulanacak. Bu, dolaylı yoldan bugüne dek uygun fiyattan satılan fosil yakıtlı Çinli otomobillerin zamlanacağı anlamına geliyor.

Çin'den Gelen Fosil Yakıtlı Otomobillere %40 Ek Vergi Geldi

Mevcutta sadece Çinli elektrikli otomobiller için uygulanan %40 ilave gümrük vergisi bundan böyle Çin'den gelen tüm yakıt türleri için uygulanacak. Bunu biraz daha açacak olursak, artık söz konusu araçlar için %10 gümrük vergisi + %40 ek vergi, yani toplam %50 vergi ödenmesi gerekecek.

📌Çok Önemli:

Çin’den İthal edilen Binek Araçlar için İlave Gümrük Vergisinde Değişiklik‼️



📌Mevcutta Elektrikli otomobiller için uygulanan %40 ilave gümrük vergisi artık tüm yakıt türleri için uygulanacak…



📌Böylece hem ilave gümrük vergisi uygulanan araç türleri (8703 Gtip… pic.twitter.com/0fX9qAGfSc — Erol Şahin (@erolsahin_ebs) June 8, 2024

Kararın bir ay sonra yürürlüğe girmesi beklenirken, bu gelişmenin Chery, BYD, Skywell ve MG gibi üreticileri olumsuz etkilemesi ve fiyatların büyük oranda zamlanması bekleniyor. Son olarak bu kararın Türkiye otomobil piyasasında kartları yeniden dağıtacağı ve Çinli markaların ülkemizdeki pazar paylarını düşüreceği tahmin ediliyor.

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