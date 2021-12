Çin'den Tarihi Karar: Şirketler Yabancı Yatırımlara Kapatılacak

Çinli şirketler yabancı yatırım konusunda Pekin hükümetinini baskısıyla karşı karşıya kalıyor. İddilara göre Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, Çinli şirketlerin denizaşırı yatırımcılardan sermaye toplamasını kısıtlıyor.

Bloomberg tarafından hazırlanan bir rapora göre Çin, şirketlerin değişken faizli kuruluşlar aracılığıyla yabancı borsalarda halka açılmasını yasaklayarak, ülkenin teknoloji endüstrisinin denizaşırı yatırımcılardan sermaye toplamak için uzun süredir kullandığı bir açığı kapatmayı planlıyor.

Kısmen veri güvenliği konusundaki endişeleri gidermeyi amaçlayan yasağın, Çin'in denizaşırı listeleme kurallarının bu ay içinde kesinleşebilecek yeni bir taslağında yer alan değişiklikler arasında yer aldığını ve özel bilgileri tartışırken kimliğinin açıklanmamasını istediğini söyledi.

Yetkililer, VIE yapısını kullanan şirketlerin, düzenleyici onayına tabi olarak Hong Kong'da ilk halka arzlarını sürdürmelerine izin verileceğini söyledi.

Çinli şirketler yabancı yatırımları alamayacak mı?

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu web sitesi çok fazla ayrıntı vermeden, VIE yapısını kullanan şirketlerin denizaşırı listelemelerinin yasaklanmasıyla ilgili bir medya raporunun doğru olmadığını iddia etti.

Yetkililer şu anda ABD ve Hong Kong'da listelenen ve VIE kullanan şirketlerin düzenleyici incelemelerde, özellikle de yabancı yatırım için sınır dışı sektörlerde, yapılarının daha şeffaf olması için ayarlamalar yapması gerektiğini söyledi.

Bunun, hissedarların yenilenmesi veya daha şiddetli bir şekilde en hassas firmaların listeden çıkarılması anlamına gelip gelmeyeceği belli değil.

Revizyon, düzenleyici endişelere rağmen devam eden araç çağırma devi Didi Global Inc.'in New York halka arzının ardından denizaşırı listeleri çökertmek için Pekin'in en büyük adımlarından birini temsil ediyor.

Yetkililer, ABD'de halka açılmak isteyen firma selini durdurmak için hızla harekete geçerek teknoloji firmaları ve Wall Street destekçileri için milyarlarca dolar kazandıran bir yolu daha önce kapatmıştı.

Bunların hepsi, Çin'in internet sektörünün baş döndürücü büyümesini ve Pekin'in özel sermayenin sınırsızca genişlemesi olarak adlandırdığı şeyi frenlemek için bir yıl boyunca devam eden bir kampanyanın parçası.

VIE'lerin yabancı listelerde yasaklanması, Alibaba Group Holding Ltd.'den Tencent Holdings Ltd.'ye kadar teknoloji devleri tarafından yabancı yatırım ve açık denizdeki listeleme kısıtlamalarını ortadan kaldırmak için yirmi yıldır kullanılan boşluğu kapatacak.