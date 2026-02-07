Çin'in Yeni 20 Gigawatt'lık Mikrodalga Silahı Starlink Uydularını Dakikalar içinde Kızartabiliyor

Çinli araştırmacılar, uzaydaki uyduları hedef almakta kullanılacak "TPG1000Cs" adını verdikleri devrim niteliğinde bir mikrodalga silahı geliştirdi. TPG1000Cs, benzer silahlara göre çok daha küçük olmasına rağmen, "Midel 7131" adlı özel bir yalıtım maddesi sayesinde 20 gigawatt'lık yıkıcı enerjiyi tam bir dakika boyunca kesintisiz yayabiliyor. 5 ton ağırlığındaki silah, çeşitli kara ve hava araçlarına monte edilerek stratejik noktalara konumlandırılabiliyor.

Çin'in Yeni 20 Gigawatt'lık Mikrodalga Silahı

Çin, bilim kurgu filmlerindeki uzay savaşlarını gerçeğe dönüştürmek için ilk adımı attı. Çinli bilim insanları, SpaceX'in Starlink uyduları gibi alçak dünya yörüngesindeki uyduları devre dışı bırakabilecek devrim niteliğinde bir mikrodalga silahı geliştirmeyi başardı. Kuzeybatı Nükleer Teknoloji Enstitüsü (NINT) bünyesindeki araştırmacılar tarafından geliştirilen TPG1000Cs adlı cihaz, yüksek güçlü mikrodalga dalgaları yayarak elektronik sistemleri felç etmeyi hedefliyor.

Çin medyası tarafından açıkça Starlink uydularına karşı bir tehdit olarak gösterilen bu silahın, sadece iletişim ağlarını bozmakla kalmayıp uyduların hassas çiplerine kalıcı hasar verebileceği belirtiliyor. Bildiğiniz üzere Starlink, bugüne kadar yörüngeye 10 bin adet uydu fırlattı. Şirketin şu ana kadar bu uydular için fırlatma maliyeti dahil 15 ila 18 milyar dolar para harcadığı tahmin ediliyor. Şimdi ise Çin'in elinde her birini kısa süre içerisinde yok edebileceği bir silah bulunuyor.

Tayvanlı yetkililer de durumu böyle görerek Çin'in bu silahı olası bir işgal senaryosunda uydu iletişimini kesmek için kullanılabileceğini iddia ediyor. Bildiğiniz üzere Starlink, Ukrayna ordusu tarafından da Rusya'ya karşı olan savaşta aktif olarak kullanılıyor. Ya da İranlı muhalifler tarafından hükümet karşıtı protestoları organize etmek için. Çin'inkine benzer bir silahın bu iki ülkenin eline geçmesi durumunda Starlink'in ve milyar dolarlık yatırımları risk altına giriyor.

Aslında bu teknoloji yeni değil ve uzun zamandır var. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere TPG1000Cs, selefilerine kıyasla ciddi bir boyyut avantajına sahip. Sadece 4 metre uzunluğunda ve 5 ton ağırlığında olan bu sistem, kamyonlara veya uçaklara kolayca monte edilebilecek kadar kompakt. Hatta uzmanlar, cihazın boyutunun uzaydaki bir uyduya sığacak kadar küçük olduğunu ve Çin'in gelecekte bu silahı uzaya konuşlandırabileceğini söylüyor.

Uydu yok edebilen uydular gerçekten de bundan birkaç yıl önce sadece filmlerde görebileceğimiz bir konseptti. Ancak günümüzde pek çok bilim kurgu efsanesi gibi bu da gerçek oldu.