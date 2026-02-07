20.000 mAh Bataryalı Telefon Tanıtıldı! Telsiz Özelliğine Sahip

Blackview Xplore 1 tanıtıldı. Bununla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli oldu. Telsiz özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başaran akıllı telefon ayrıca gece görüş kamerası, dev batarya ve çift ekran dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemci mevcut.

Blackview Xplore 1 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2460 piksel

1080 x 2460 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Piksel Yoğunluğu: 396 PPI

396 PPI Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 5

Corning Gorilla Glass 5 İkinci Ekran: 2,01 inç, 240 x 296 piksel

2,01 inç, 240 x 296 piksel İşlemci: MediaTek Dimensity 7050

MediaTek Dimensity 7050 RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5

12 GB / 16 GB LPDDR5 Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 3.1

256 GB / 512 GB UFS 3.1 Batarya: 20.000 mAh

20.000 mAh Hızlı Şarj: 55W

55W Arka Kamera: 64 MP ana kamera + 20 MP gece görüş kamerası

64 MP ana kamera + 20 MP gece görüş kamerası Ön Kamera: 50 MP

50 MP Dayanıklılık Sertifikaları: IP69, IP69K, MIL-STD-810H

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Blackview Xplore 1, IPS ekran üzerinde 1080 x 2460 piksel çözünürlük, 396 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Akıllı telefon ayrıca Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

2,01 inç büyüklüğündeki ikinci ekran 240 x 296 piksel çözünürlük sunuyor. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefonun telsiz özelliği, açık arazide 20 kilometre, şehir içinde yaklaşık 4,5 kilometreye kadar menzile sahip. Telsiz özelliğinde hem UHF hem de VHF vantları destekleniyor.

Akıllı telefon gücünü MediaTek Dimensity 7050 işlemcisinden alyıor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Xplore 1, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeenği sunuyor.

Android 15 tabanlı DokeOS 5.0 ile birlikte gelen akıllı telefonun depolama tarafında 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. 184 x 83 x 29,5 mm boyutlarında olan akıllı telefon, antensiz 680 gram, antenli 695 gram ağırlığında. Telefon 20.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor.

Blackview tarafından tanıtılan Xplore 1, 55W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Akıllı telefonun arka yüzeyinde 64 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğünde gece görüş kamerası yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Blackview Xplore 1 Fiyatı

Blackview Xplore 1'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 558.99 dolar (24.378 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 610.99 dolar (26.646 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Turuncu ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan telefonun Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.