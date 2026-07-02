Türkiye'de En Çok Satılan Elektrikli Arabalar: Togg, Tesla'yı Geçti!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), yeni bir rapor paylaştı. Böylece Türkiye'de geçtiğimiz ay en çok elektrikli satılan arabalar belli oldu. Togg'un iki otomobili, ilk üçe girerek önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca KG Mobility, Mini, Opel ve Volvo dahil olmak üzere pek çok markanın otomobilleri de yer alıyor.

Türkiye'de Haziran 2026'da En Çok Hangi Elektrikli Arabalar Satıldı?

Togg T10X: 2.933 adet KG Mobility Torres: 1.658 adet Togg T10F: 1.570 adet Mini Countryman: 1.410 adet Opel Frontera: 845 adet Volvo EX30: 742 adet Kia Niro: 642 adet BMW X1: 541 adet Citroen C3 Aircross: 467 adet Tesla Model Y: 398 adet

En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X, 2.933 satış adedi ile ilk sırada konumlandı. KG Mobility Torres, ise 1.658 satış adedi ile ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü sırada Togg'un diğer otomobil modeli T10F bulunuyor. T10F, geçtiğimiz ay 1.570 adet satıldı. Bu otomobilleri 1.410 satış adedi ile Mini Countryman takip etti.

Beşinci sırada 845 satış adedi ile Opel Frontera, altıncı sırada ise 724 satış adedi ile Volvo EX30 bulunuyor. Kia Niro'nun yedinci sırada yer aldığını belirtelim. Bu otomobilin geçtiğimiz ay 742 adet satıldığı açıklandı. Sekizinci sırada 541 satış adedi ile BMW X1, dokuzuncu sırada ise 467 satış adedi ile Citroen C3 Aircross yer aldı.

En Çok Elektrikli Araba Satan Markalar Hangileri? (Ocak-Haziran 2026)

Togg: 21.248 adet KG Mobility: 7.350 adet Mini: 6.845 adet BYD: 6.737 adet Volvo: 5.246 adet Citroen: 4.749 adet Opel: 4.732 adet BMW: 3.843 adet Tesla: 3.793 adet BMW: 3.843 adet

Togg, Haziran 2026 ve Ocak-Haziran 2026'da Türkiye'de en çok elektrikli araba satan marka oldu. Togg'un Haziran ayında 4 bin 503 adet, Ocak ile Haziran ayları arasında ise 21 bin 248 adet elektrikli araba sattığı açıklandı. KG Mobility ise geçtiğimiz ay 1.658 adet, Ocak-Haziran 2026 döneminde ise 7 bin 350 adet elektrikli otomobil satarak listenin ikinci sırasında yer aldı.

Üçüncü sırada Mini bulunuyor. Bu marka, Haziran ayında 1.410 adet, Ocak-Haziran döneminde ise 6 bin 845 adet elektrikli otomobil sattı. Bu markayı BYD takip etti. Çin merkezli otomobil üreticisi, geçtiğimiz ay 68 adet, Ocak-Haziran döneminde ise 6 bin 737 adet elektrikli araba sattı. Listede Volvo, Citroen, Opel, BMW, Tesla ve BMW dahil olmak üzere pek çok marka da bulunuyor.

Ocak-Haziran 2026'da En Çok Hangi Elektrikli Otomobiller Satıldı?

Togg T10X: 12.003 adet Togg T10F: 9.245 adet KG Mobility Torres: 7.350 adet Mini Countryman: 6.845 adet Opel Frontera: 4.171 adet Tesla Model Y: 3.793 adet Volvo EX30: 3.423 adet Citroen C3 Aircross: 2.288 adet BMW X1: 2.283 adet BYD Sealion 7: 2.007 adet

ODMD tarafından paylaşılan rapora göre 2026 yılının Ocak-Haziran tarihinde Togg T10X, 12 bin 3 adet satıldı. Togg'un diğer otomobil modeli T10F ise 9 bin 245 satış adedine ulaştı. Bu markaları 7 bin 350 satış adedi ile KG Mobility Torres takip etti. Dördüncü sırada ise 6 bin 845 satış adedine sahip olan Mini Countryman konumlandı.

Opel Frontera, Ocak-Haziran 2026 döneminde 4 bin 171 adet satıldı. Bu elektrikli arabayı 3 bin 793 satış adedi ile Tesla Model Y takip etti. Listede ayrıca Volvo EX30, Citroen C3 Aircross, BMW X1, BYD Sealion 7, Citroen C3, Volvo EX40, Hyundai Ioniq 5 ve BYD Atto 2 dahil olmak üzere pek çok araç bulunuyor.

Editörün Yorumu

Paylaşılan listeleri göz önünde bulundurduğumda Togg'un T10X ve T10F otomobil modellerinin çok sevildiğini söyleyebilirim. T10X Mayıs 2026 tarihinde 1.832 satış adedi ile zirvede konumlanmıştı. Otomobil Haziran ayında 2.933 satış adedi ile listenin ilk sırasında yer aldı. Mayıs ayında ikinci sırada yer alan T10F ise Haziran ayında üçüncü sırada bulunuyor. Yeni rapor, bu otomobillerin başarıyı devam ettirdiğini gösteriyor.