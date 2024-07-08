Bir Çinli Otomobil Markası Daha Türkiye'de Üretim Yapmaya Geliyor!

Çin'in önde gelen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde faaliyet gösteren İtalyan SWM Motor, Türkiye'de üretim yapmak için başvuruda bulundu.

Daha önce SWM Motor, 2023 yılı sonunda Türkiye pazarına giriş yapmıştı. G01, G01F, G03F ve elektrikli hafif ticari X30L EV modelleriyle Türkiye’deki tüketicilerin karşısına çıkan marka, haziran ayında da G05 isimli yeni D-SUV modelini ortaya çıkardı.

SWM Motor Türkiye'de Üretim Yapacak

ATMO Group Ceo’su Anton Chernov, Türkiye'de markaya ilginin yoğun olduğunu belirterek, yıllık 50 binden fazla araç üretim kapasitesine sahip bir üretim tesisi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Üretim tesisinin Türkiye pazarının ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra Balkan ülkeleri ve AB bölgesindeki diğer pazarlara da ihracat yapması hedeflendi.

Ayrıca Chernov, Türkiye'de modern hibrit ve elektrikli araçların yanı sıra bir dizi ticari aracın da üretimini gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

SWM Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu ise Türkiye'nin uzun vadeli iş geliştirme açısından yüksek potansiyele sahip bir bölge olduğunu vurgulayarak “Profesyonel ve güçlü bir bayi ağı kurduk ve yeni ortaklar katılmaya devam ediyor. Satış sonrası hizmetler ve yedek parça tedarikinde genişleyen bayi ağımızla müşterilerimizi destekliyoruz” açıklamasında bulundu.

SWM Motor'un Türkiye'de üretim yapması, ülkenin otomotiv sektöründe önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu sayede hem yeni istihdam imkanları oluşması hem de Türkiye'de üretilen araçların fiyatlarının daha uygun olması bekleniyor.