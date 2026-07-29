Çinli Range Rover Avrupa'ya Geliyor: Zeekr 9X

Volvo ve Lotus'un da sahibi Geely Grubu'nun bir parçası olan Zeekr yeni SUV modeli ile Avrupa'ya adım atmaya hazırlanıyor. Premium modelleri ile Çin'de öne çıkan markanın Zeekr 9X modeli; devasa boyutları, hibrit güç ünitesi, konforu ve yüksek teknolojik özellikleri ile Avrupa'da satışa sunulacak.

Zeekr 9X'in Özellikleri Neler?

Zeekr her ne kadar daha çok Çin odaklı bir marka olsa da modellerini İsveç'in Göteborg şehrindeki bir stüdyoda tasarlıyor. Markanın tasarım ekibinin başında daha önce Bentley'de aynı görevi üstlenmiş olan Stefan Sielaff bulunuyor. Tasarımları ve sunduğu özellikler ile Bentley, Rolls-Royce gibi markaları hedefleyen Zeekr, 9X modeli ile en tepeye oynamaya niyetli.

5,2 metreye varan boyutları ile Rolls-Royce Cullinan ve Bentley Bentayga gibi modelleri gözüne kestiren Zeekr 9X oldukça ihtişamlı bir SUV model olarak karşımıza çıkıyor. Daha ilk balkışta premium bir model olduğunu hissettiren Zeekr 9X, diğer lüks modellerden tanıdık olduğumuz bir tasarıma sahip.

Bolca krom detayın kullanıldığı modelin ön cephesinde geniş bir ön ızgara bizleri karşılıyor. Aracın farlarının altında ve üzerinde yer alan LED şeritler ise Zeekr markasının imzası niteliğinde. Yan bölüme devasa jantlar ve D sütunundaki krom kaplama dışında oldukça sade bir yapı hakim. Arka bölüme geçtiğimizde ise bagaj kapağını boydan boya dolanan dikdörtgen formlu stop lambaları en dikkat çeken detay oluyor.

Zeekr X9 Nasıl Bir İç Mekana Sahip?

Bu lüks modelin asıl dikkat çekici tarafı ise kokpiti oluyor. Dünyanın en yenilikçi teknolojilerini lüks malzemeler ve işçilik kalitesi ile birleştirdiğini söyleyen Zeekr iç mekanda devasa ekranlara yer veriyor. 13 inçlik dijital gösterge ekranının yanı sıra lüks SUV modelde 16 inçlik çifte dokunmatik ekran oldukça farklı bir hava yaratıyor.

Araç asıl lüksü ise arka koltuklarda sunuyor. Arka bölümde 2+2 kişilik bir oturma düzeni sunan Zeekr X9, özellikle orta sıradaki yolcularına ev konforu sunmak istiyor. Isıtmalı, soğutmalı ve masaj özellikle koltuklara ev sahipliği yapan Zeekr X9, yolcularına 17 inçlik yüksek çözünürlüklü ekranlar ile yolcuların konforuna odaklanmış durumda. Lüks SUV modelde ayrıca 32 hoparlörlü Naim ses sistemi yer alıyor.

Zeekr X9 Hangi Motorla Sunuluyor?

Zeekr X9, 900V elektrik mimarisine sahip içten yanmalı motorunu menzil uzatıcı olarak kullanabilen şarj edilebilir hibrit bir güç ünitesine ev sahipliği yapıyor. Aracın hibrit sisteminde 2 adet elektrik motoruna turbo beslemeli 2 litrelik 4 silindirli güç ünitesi eşlik ediyor. Toplamda 884 beygir güç üretebilen model, 2 bin 900 kilogramlık ağırlığına rağmen 4,1 saniyede 100 km/s hıza ulaşabiliyor.

Zeekr X9 sahip olduğu 55 kWh'lik batarya sayesinde WLPT döngüsüne göre 177 kilometrelik elektrikli bir menzile sahip. 330 kW'a kadar hızlı şarj destekleyen aracın bataryasını yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar doldurmak sadece 9 dakika sürüyor. Aracın bataryaları tamamen boş olarak yapılan Avrupa testlerinde aracın 100 km'de ortalama 8,11 litre yakıt harcadığı ifade edildi.

Zeekr X9 Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Zeekr X9, Avrupa'da yapılan tanıtımının ardından kısa sürede satışa çıkacak. Yeni modelin fiyatları ise henüz açıklanmadı. Ancak oldukça lüks detaylara ve yüksek performansa sahip olan modelin BMW X7 ve Audi Q9 gibi modellerden daha yüksek fiyata sahip olmasını bekleyebiliriz. Yeni model muhtemelen üst düzey Range Rover modellerine benzer bir fiyatla satışa sunulacak. Bu da 150 bin euroluk (yaklaşık 8 milyon 100 bin TL) bir fiyat etiketi anlamına geliyor. Lüks SUV modelin ülkemizde sunulmasını ise beklemiyoruz.

Editörün Yorumu

Zeekr X9 tasarımı, teknolojisi, konforu ve sunduğu performansla gerçekten dikkat çekici görünüyor. Diğer yandan yüksek fiyatlı bir Çinli modelin Avrupa'da Range Rover, Bentley veya Rolls-Royce ile mücadele etmesi oldukça zor görünüyor. Bakalım Zeekr X9 devasa boyutları, dikkat çekici tasarımı ve sunduğu özellikler ile Avrupalı müşterileri ikna edebilecek mi?