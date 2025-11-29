İçerisinde Silah Odası Bile Var: 28 Milyon Liralık Range Rover Satışa Çıktı!

Ultra lüks araç dünyasında çıtayı arşa çıkaran modeller görmeye alıştık ama bu kez karşımızda bambaşka bir model var. Range Rover’ın özel üretim bir versiyonu sunduğu detaylarla meraklılarını şaşırtmayı başarıyor. İşte hem fiyatı hem de sunduğu özellikler ile çok konuşulan o modelin detayları…

Overfinch İmzalı Range Rover Satışa Sunuldu!

Range Rover’ın bu sınırlı üretim versiyonu İngiliz modifikasyon devi Overfinch tarafından hazırlanmış özel bir Holland & Holland Edition. Normal bir Range Rover’ın opsiyonlarına ek olarak gelen bu paket işin dozunu artırarak hem tasarımı hem de donanımı tamamen farklı bir seviyeye taşıyor.

Overfinch, renk seçeneklerinden özel dış kaplamalara, iç mekândaki el işçiliğinden kullanılan malzemelere kadar her detayı yeniden şekillendirmiş durumda. Bu özel üretim modelin en dikkat çeken kısmı ise araç içindeki Companion Chest adı verilen özel bölmeler.

Temelde bir “lüks piknik ve ekipman sandığı” olarak tanımlanan bu üniteler kristal bardaklar, özel çatal-bıçak takımları, şampanya alanları ve saklama bölmeleri gibi detaylarla geliyor. Üstelik ikinci sandık versiyonu iki adet av tüfeğini saklayacak şekilde gerçek bir mini “silah odası”na dönüşüyor.

Kaputun altında 607 beygir güç üreten çift turbo V8 motor bulunuyor. 0–100 km/sa hızlanmasını 4,3 saniyede tamamlayan bu özel Range Rover hem performans hem de konfor tarafında üst sınıf bir deneyim sunuyor. Dış tasarımda altın kaplama detaylar, 23 inç özel jantlar ve Holland & Holland’a özel gravür dokuları kullanılmış.

İç mekânda ise özel deri kombinasyonları, ceviz kaplamalar, oyma metal aksesuarlar ve el işçiliğiyle hazırlanmış yüzeyler aracın karakterini tamamen değiştiriyor. Toplamda yalnızca 25 adet üretilen bu özel versiyonun el işçiliği ve kullanılan malzemeler nedeniyle maliyeti de bir o kadar yüksek.

Türkiye’de aktif kura göre yapılan fiyat hesaplamasında aracın toplam değeri 28 milyon TL seviyesine kadar çıkıyor. Kısacası bu model hem otomobil hem de koleksiyon ürünü niteliğinde. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...