44 Yıl Sonra İlk: Çinli Uzay Aracının Getirdiği Ay Örnekleri Açıldı

Çinli uzay aracının getirdiği Ay örnekleri bilim insanları tarafından incelemeye alındı. Yaklaşık 44 yıl sonra ilk defa Ay misyonu gerçekleştiren Çin, Ay'ın genç bir bölgesinden toplanan örnekleri gelecekteki uzay programları için kullanmayı hedefliyor.

Chang’e 5 misyonu, ABD'nin örnek toplamak için astronotları Ay'a göndermesinden 44 yıl sonra gerçekleştirilen ilk uzay çalışmasıydı. Çinli bilim adamları yakında Chang’e 5 misyonu tarafından Dünya'ya getirilen Ay örnekleri üzerinde çalışmaya başlayacak. Ay'a inen üçüncü Çin uzay aracı olan Chang'e-5, Çin uzay programı için giderek daha iddialı olan bir dizi görevin en sonuncusuydu.

Çin Uzay Ajansı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, bu hafta başarıyla dünyaya geri dönen Chang'e-5 sondasının Ay'dan yaklaşık 1.731 gram numune aldığını söyledi. Örnekler Cumartesi sabahı Çin araştırma ekiplerine gönderildi. Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) bilim adamları, dünya dışından toplanan ilk örneklerin depolanmasını, analizini ve araştırmasını yapacaklarını belirtiyor.

(Chang'e-5 misyonu kapsamında Ay'a bayrak dikildi)

Çinli uzay aracının getirdiği Ay örnekleri inceleme altında

Chang'e-5 sondasının dönüş kapsülü geçtiğimiz Perşembe günü Moğolistan Özerk Bölgesi'ne iniş yaptı ve Ay'dan toplanan örnekleri getirdi. Chang'e-5 görevi, Çin'in üç aşamalı yörünge ve keşif programının başarılı bir sonucunu işaret ediyor ve 2004'te başlayan örneklere yenilerini ekliyor.

Bu ayrıca ABD'nin örnek toplamak için astronot göndermesinden 44 yıl sonraki ilk girişim olmasıyla da dikkat çekiyor. ABD'den sonra Sovyetler Birliği'nin insansız Ay örnekleme görevlerinde, uzay aracı Ay'a inmiş ve doğrudan Dünya'ya dönmüştü. Şimdi Çin'in ise Ay'dan numune aldığını ve tarihe geçtiğini söylemek mümkün.

Çin, son yıllarda insanlı uzay görevleri ve Ay'ın karanlık tarafına keşif aracı indirmesiyle Dünya genelinde dikkat çekmeyi başarıyor. Şu anda kendi başına bir uzay istasyonu inşa etmesiyle de bilinen Çin'in önümüzdeki 10 yıl içerisinde Ay'a ve Mars'a seyahatlerinin başlaması planlanıyor.