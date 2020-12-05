ABD'den 51 Yıl Sonra Çin Ay Yüzeyine Bayrağını Dikti

Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Chang'e-5 Ay misyonu sayesinde Çin Ay yüzeyine bayrağını diken ikinci ülke oldu. Bildiğiniz üzere 1969'da gerçekleştirilen Apollo misyonu kapsamında Neil Armstrong Ay'a fırlatılmış ve Ay yüzeyine ABD bayrağı dikmişti.

Çin Uzay Ajansının paylaşımlarına göre Ay'ın yüzeyine bir Çin bayrağı dikildi, bu da onu kalıcı bir hatıra bırakan ikinci ülke yapıyor. Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından yayınlanan resimler, Ay yüzeyinde hayatta kalmak için özel olarak tasarlanmış bayrağı gösteriyor.

Geçtiğimiz gece Ay yüzeyinden topladığı örnekleri Dünya'ya getiren Chang'e-5 uzay aracı tarafından yerleştirilen bu bayrak, Ay'da ikinci defa bir ülkenin bayrağının olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, görevin Ay'ın nasıl geliştiğine ve su kaynaklarının nereden geldiğine ışık tutacağını umuyorlar.

(Chang'e-5 uzay aracının yükselişini gösteren bir görüntü)

Çin Ay yüzeyine bayrağını diken ikinci ülke oldu

Güneş enerjisiyle çalışan Chang'e-5 sondası, Ay yüzeyinde yaklaşık 48 saat geçirdi ve bilim adamları tarafından incelenecek örnekleri topladı. Bu, 1970'lerde bir Sovyet uzay aracının Ay yüzeyine inmesi ve örnekleri toplamasından bu yana ilk kez gerçekleşti.

Çin daha önce Ay'a iki uzay aracı göndermesine rağmen yüzeye hiçbir zaman kalıcı bir bayrak yerleştirmemişti. Geçtiğimiz güne kadar ABD bunu yapan tek ülkeydi. Çin Uzay Ajansı, 2030 civarında Ay'a insan yerleşkesi kurmayı planladığını söyledi.

Chang'e-5 sondası proje lideri Cheng Chang, Çin devlet medyasına yaptığı açıklamada, bayrağın soğuk havalarda hayatta kalması için uyarlanması gerektiğini söyledi. Proje geliştiricisi Cheng, "Dünya üzerindeki sıradan bir ulusal bayrak şiddetli Ay ortamında ayakta kalamaz" dedi.

Devlet medyası tarafından yapılan açıklamalarda, uzay aracının "kumaştan yapılmış beş yıldızlı kırmızı ulusal bayrağı açarak ülkenin havacılık tarihinde bir ilke imza attığını" dile getirdi. Dünya çapından yetkililer ise Neil Armstrong'un 1969'da Ay'a inen ilk astronot olduğunu hatırlattı ve Çin bayrağının bu misyonların "heyecanını ve ilhamını" kuvvetlendireceğini belirtti.