Çinliler Yine Hızlı: Mercedes Tahtı Xpeng'e Kaptırdı!

Geçtiğimiz dönemlerde sizlere Mercedes-Benz'in insansı robotları üretimde kullanmak üzere test etmeye başladığını bildirmiştik. Bu hamlenin ardından pekçok kişi ilk olarak Mercedes'in bu robotları üretimde kullanacağını düşündü. Ancak Çinliler bu alanda da rekabetçiliklerini göstedi ve tahtı resmen Mercedes'in elinden aldı. Gelen bilgilere göre Xpeng insansı robotları üretimde aktif olarak kullanmaya başladı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Xpeng İnsansı Robotları Üretim Hattının Başına Geçti!

Elektrikli otomobil üreticisi Xpeng, 2025 Şanghay Otomobil Fuarı’nda sahneye çıkardığı insansı robot Iron’ı yalnızca gösteri amacıyla sergilemedi. Şirket, Iron’ı aktif üretim hattına entegre ederek, robotu doğrudan montaj sürecine dahil etti. Böylece yalnızca konsept değil, gerçek zamanlı üretimde çalışan bir yapay zeka örneğiyle otomotiv endüstrisinde önemli bir adım atılmış oldu.

1.73 metre boyunda ve 70 kilogram ağırlığında olan Iron, insan beden oranlarına uygun olarak tasarlandı. Vücudunda yer alan 60 ayrı eklem noktası ve 200 derecelik hareket özgürlüğü sayesinde üretim sürecine doğal bir şekilde uyum sağlıyor. Xpeng’e göre bu robot, klasik endüstriyel robotlardan farklı olarak çok daha akıcı, yumuşak ve insana yakın hareketler sergiliyor. Özellikle yürüyüş kabiliyeti, insansı robot teknolojisinde ulaşılan noktayı doğrudan gözler önüne seriyor. Iron’ın merkezinde yer alan Turing AI çipi, saniyede 3.000 trilyon işlem yapabiliyor.

Bu çip, büyük dil modelleriyle entegre çalışarak Iron’a yalnızca motor beceri değil, çevresel farkındalık ve öğrenme kabiliyeti de kazandırıyor. Şirketin ifadesine göre Iron, sadece görevleri yerine getiren bir sistem değil; aynı zamanda çevresine adapte olan, yeni durumlara tepki verebilen ve üretim hattında kararlar alabilen bir yapay zeka yapısına sahip. Robotun görsel algı sisteminde Xpeng’in “Kartal Gözü” adını verdiği özel bir donanım yer alıyor.

Bu sistem, robotun 720 derecelik bir yapay zeka görüşüne sahip olmasını sağlıyor. Gelişmiş kameralar ve sensörlerle desteklenen bu yapı, Iron’a çevresini anlık olarak analiz etme ve hızlı tepki verme yeteneği kazandırıyor. Ek olarak, Xpeng’in akıllı kokpit teknolojisinden uyarlanmış sesli iletişim altyapısı sayesinde Iron, mantıksal cevaplar üretebilen doğal konuşmalar gerçekleştirebiliyor.

Şirket, Iron’ı şimdilik yalnızca üretim hattında kullanıyor olsa da, robotun farklı alanlarda görev yapabilmesi için geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Gelecekte bu robotu yalnızca fabrikalarda değil, günlük hayatın içinde de görmemiz mümkün olabilir. Peki sizce bu gelişme üretim sektörünü baştan aşağı değiştirir mi, yoksa geçici bir yenilik mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.