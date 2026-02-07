Bu Fiyata Değer mi? Citroen Ami Dark Side Türkiye’de!

Mikromobilite denildiğinde Türkiye’de en çok konuşulan modellerden biri olan Citroen Ami bu kez farklı bir kimlikle yeniden gündemde. Markanın sınırlı sayıda satışa sunduğu Dark Side versiyonu hem tasarımı hem de fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Türkiye'de çok sevilen Ami için bu yeni versiyon fanlarını oldukça heyecanlandırdı. Peki yeni Citroen Ami Dark Side Türkiye fiyatı ve özellikleri neler? İşte detaylar...

Citroen Ami Dark Side Türkiye'de!

Citroen'in en uygun fiyatlı otomobili olan Ami, yeni versiyonu ile Türkiye pazarına giriş yaptı. Markanın mikromobilite sınıfındaki en büyük temsilcisi olarak bilinen Ami, Türkiye pazarına giriş yapması ile birlikte mikromobilite sınıfının Türkiye'de sevilmesini sağladı. Ayrıca pazardaki bu yönde oluşan ihtiyacın da ortaya çıkmasını sağladı.

Ami'nin arkasından pek çok marka benzer modelleri Türkiye'de satışa sundu. Ami ve türevleri olarak bilinen bu otomobiller kişisel ulaşım ihtiyaçlarından reklam ajanslarının paketlerine kadar pek çok farklı yerde kullanılıyorlar. Bu sebeple markalar otomobilleri daha da özgün ve farklı gösterme çabası içerisine girerek yeni tasarımlar ortaya çıkarmaya başladı.

Bu kapsamda üretilen Citroen Ami Dark Side standart versiyonunda olmayan özel siyah gövde rengi, siyah beyaz damalı jant kapakları, özel tasarım çıkartmaları ile göz dolduruyor. Sınırlı sayıda üretilen Dark Side versiyonu özellikle farklı hissetmek isteyen Ami kullanıcıları için üretildi. Otomobil standart Ami ile aynı teknik altyapıya sahip:

8 beygir (6 kW) güç,

45 kilometre/saat azami hız

Yaklaşık 70 kilometre menzil.

Citroen Ami Dark Side Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Citroen Ami Dark Side şu an Türkiye'de 555 bin TL'ye satışa sunulmuş durumda.

Citroen Şubat 2026 fiyat listesinde Ami modeli için 3 farklı versiyonun fiyat listesini yayınladı. Bu kapsamda Citroen Ami (baz versiyon) 545 bin TL, Citroen Ami Dark Side 555 bin TL ve Citroen Ami Buggy 565 bin TL fiyat etiketine sahip. Ayrıca buna ek olarak Citroen Ami modelinde 270 bin TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası da sunuluyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...