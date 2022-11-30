Citroen Ami'ye Rakip Geliyor: Yerli Elektrikli Araç Ceryan

Çukurova Teknokent'te yer alan Solvaytech Mühendislik tarafından geliştirilen yerli elektrikli araç Ceryan, seri üretime geçmeye hazırlanıyor. Sahip olduğu özellikler ve tasarımıyla dikkat çeken araca dair merak edilen detaylar haberimizde.

Yerli Elektrikli Araç Ceryan Özellikleri Neler?

Anadolu Ajansı'ndaki habere göre KOSGEB "AR-GE ve İnovasyon Destek Programı" kapsamında kurulan ve TÜBİTAK TEYDEP tarafından desteklenen Solvaytech Mühendislik, yerli elektrikli araç geliştirmek için dört yıl önce çalışmalara başladı.

Çukurova Teknokent'te bulunan Solvaytech Mühendislik'in sahibi Özgür Polat tarafından aktarılan biglilere göre Ceryan, 60 kilometre ve 100 kilometre menzil sunan iki farklı bataryaya sahip. Yol testleri yapılan araç, normalde iki kişilik fakat 4 yolcuya kadar taşıma imkânı sunuyor.

"Aracımızın, doğruluğu testlerle kanıtlanan prototipini tamamladık" ifadelerini kullanan Polat, şu an seri üretim için çalışmaların devam ettiğini, bunun için yerli firmalar ile görüştüklerini söyledi. Paylaşılan bilgilere göre saatte 45 kilometre hıza ulaşabilen ve tek kapılı bir yapıya sahip olan aracın geliştirilmesinde 11 kişi görev aldı.

Bünyesindeki güneş panelleri ile kendisini şarj edebilen aracın parçalarının yerli olmasına özen gösterdiklerini ifade eden Polat, aracın lastik, jant, diferansiyel, gösterge ekranı ve aydınlatma ekipmanları gibi alt sistemlerini olabildiğince yerli firmalardan temin etmeye çalıştıklarını belirtti.

Fabrika kurulumu için tesis yerleşim planı ve personel ihtiyacının hesaplanması gibi konuları gerçekleştirip Türkiye pazarına giriş yapmayı, iç pazarda belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra da ihracatı hedeflediklerini söyleyen Polat, açıklamasına şu sözler ile devam etti: