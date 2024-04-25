Citroen e-C4 Özellikleri ve Fiyatı
2022 yılının haziran ayında Türkiye’de satışa çıkan çevreci otomobil Citroen e-C4 özellikleri nelerdir? İşte konforlu özellikleriyle dikkat çeken Citroen e-C4!
Fransız otomobil devi Citroen tarafından tasarlanan e-C4, Crossover tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Tamamen elektrikli olan Citroen e-C4, kompakt hatchback sınıfında yer alıyor. Kendine özgü bir tasarıma sahip olan Citroen e-C4 özellikleri ve fiyatı nedir?
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Citroen e-C4 Özellikleri
Citroen e-C4 teknik özellikleri açısından incelendiğinde günlük mobilite ihtiyaçlar için çok uygundur. Kullanımı çok kolay olması da büyük avantajdır. Özellikle C02, sessiz ve sarsıntısız bir sürüş deneyimi yaşatması kullanıcılarını memnun eden en önemli özelliktir.
50 kWsa kapasiteli bataryası, 7,4 kW duvar tipi şarj cihazı Wall Box’la ev ya da ofiste kolayca şarj edilmesini sağlıyor. Batarya, onaylı 350 km (WLTP döngüsü) menzile sahip olduğu içinde her gün şarj etme zorunluluğu ortadan kalkıyor.
Sözü edilen otomobilin günlük kullanımlarda olağanüstü konfor ve menzil sunması, optimize olan ağırlığı ve iç hacminden kaynaklıdır. Otomobil, 136 beygir gücündedir. 260 Nm değerinde tork üreten aracın yüksek performansı, lityum iyon pillerle tasarlanan bataryadan kaynaklanıyor.
350 km boyunca tek şarjla menzil kat edebilen bu araç, uzun mesafe yolculuklar için çok idealdir. Çünkü bataryası, 100 kW hızlı şarjı destekliyor. Yalnızca 30 dakikada batarya %80 şarj olabiliyor.
Aynı zamanda hızlı şarja ihtiyaç duyulduğunda 10 dakika içerisinde 100 km menzil gidecek şekilde de şarjı dolabiliyor. Böylelikle yemek ya da kahve molası esnasında araçta şarj olabiliyor.
Duvar kutusuyla tamamen 7 saat 30 dakika içerisinde şarjı doluyor. Standart bir prizde şarj olma süresi 24 saat, ev tipi güçlü prizdeyse 15 saattir. Citroen e-C4, yüksek verimli ısı pompasına da sahip.
Yüksek verimli ısı pompası, kabin içi iklimlendirmeyi sağlamak için dış havadaki basınç değerini değiştirip sıcaklığı azaltıyor ya da artırıyor. Sıcaklığın değişmesini sağlayan bu dış hava aynı zamanda kabin içerisindeki havanın soğutulması ve ısıtılması içinde kullanılabiliyor. Yüksek verimli ısı pompası sayesinde araç, maksimum menzil sunuyor.
Citroen e-C4 Fiyatı
Citroen e-C4 satışı, Shine Bold donanım seviyesindedir. Araçtaki standart güvenlik donanımları şu şekildedir;
- Adaptif hız sabitleyici
- Kör nokta uyarı sistemi
- Sürücü yorgunluk uyarı sistemi
- Ön-arka park sensörü
- Yokuş-kalkış desteği
- Şerit takip destek sistemi
- Aktif acil durum freni
- Otoyol sürücü destek sistemi
- Geri dönüş kamerası
- Uzun far asistanı
Aracın dış tasarımında Eco-LED ön farlar öne çıkıyor. Dış tasarımda yer alan diğer özelliklerse şunlardır;
- LED gündüz farları
- Krom cam çıtaları
- Açılır cam tavan
- Parlak siyah yan ayna kapakları
- Karartılmış arka camlar
Citroen e-C4’te hem deri koltuklar hem de cep telefonu şarj ünitesi opsiyoneldir. Aracın yaşam alanında yer alan diğer özelliklerse şöyle sıralanabilir;
- 5 inç dijital gösterge paneli
- Advanced comfort koltuklar
- 6 yöne ayarlanabilen ön koltuklar
- 10 inç renkli dokunmatik TFT ekran
- Head-up display
- Ön koltuk ısıtmayla anahtarsız giriş ve çalıştırılması
- Dijital klima
- 6 hoparlörlü ses sistemi
Teknik özellikleriyle ön çıkan Citroen e-C4 fiyatı ise 934.600 TL’dir.
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