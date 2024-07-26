Ünlü Otomobil Üreticisi Araçlarına ChatGPT Getiriyor!

Son dönemin ana akımı yapay zeka, artık hayatımızın her alanında karşımıza çıktığı su götürmez bir gerçek. Bu alanda en çok dikkat çeken araçlardan biri şüphesiz, bu akımın fitilini ateşleyen ChatGPT diyebiliriz. Son olarak, ünlü otomobil üreticisi popüler yapay zeka aracını araçlarına entegre edeceğini duyurdu.

Citroen, Otomobillerine ChatGPT Entegre Edeceğini Duyurdu

Citroen, kısa bir süre önce yaptığı açıklamayla 31 Temmuz 2024'ten Connect PLUS Paketi kapsamında ChatGPT navigasyon yardımcısını kullanıma sunacağını duyurdu. Bu özelliğin C4, C4 X, C5 X, Berlingo, SpaceTourer, Berlingo Van ve Jumpy modellerinde kullanılacağını belirtelim.

ChatGPT is coming to Citroën vehicles and it will have an answer for everything, a true companion for the whole family. 1/2 pic.twitter.com/DTokGRzjlt — Citroën (@Citroen) July 25, 2024

Bununla birlikte yeni ChatGPT destekli navigasyonun Fransa, İspanya, İtalya, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda, Belçika, Avusturya, Portekiz, Polonya, Lüksemburg, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, İsveç, Norveç, İrlanda ve Danimarka'da kullanılacağının altı çiziliyor. Maalesef, şu an için bu ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.

Sadece bunlarla sınırlı değil. Zira sürücüler, ChatGPT asistanıyla sohbet ederek gözlerini yollardan ayırmadan birçok işlemi gerçekleştirebilecek ve bilgi alabilecek. Örneğin, sesli asistanla konuşarak araç içi sıcaklığı ayarlayabilir veya karmaşık bir tarih sorusu sorarak bilgi haznenizi genişletebilirsiniz. Kısacası, onunla bir insan gibi her konuda sohbet edebilirsiniz.

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