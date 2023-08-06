Citroen My Ami Buggy'nin Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Çok yakında internet üzerinden satışa sunulacak Citroen My Ami Buggy'nin Türkiye fiyatı açıklandı. Peki, Citroen tarafından üretilen yeni elektrikli araç neler sunuyor? My Ami Buggy'e dair merak edilen detaylar haberimizde.

Citroen My Ami Buggy'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Şık tasarımı ve küçük yapısıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Citroen My Ami Buggy'nin fiyatı 399 bin TL olarak belirlendi. Önceki Ami modeli olan Ami One Electric'in şu anda 369 bin TL fiyat etiketiyle satıldığını belirtelim.

Citroen My Ami Buggy Ne Zaman Çıkacak?

Citroen My Ami Buggy, 8 Ağustos tarihinde internet üzerinden satışa sunulacak. Şu anda stokta kaç adet aracın olduğu bilinmiyor. Geçtiğimiz aylarda birçok ülkede söz konusu aracın stokları kısa süre içerisinde tükenmişti.

Citroen My Ami Buggy Özellikleri

75 km menzil

45 km/s hız

5,5 kWh kapasiteli batarya

220 Volt standart prizde 3 saatte tam şarj

14 inçlik jantlara sahip olan Citroen My Ami Buggy, 45 km/s hıza ulaşabiliyor. 75 kilometre menzil sunan araçta 5,5 kWh kapasiteli bir batarya bulunuyor. My Ami Buggy, haki ve turuncu dahil olmak üzere birçok renk seçeneği sunuyor.

Citroen tarafından üretilen My Ami Buggy hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu elektrikli araç ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.