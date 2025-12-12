Asın Bayrakları: Yılın Oyunu Türkçe Dil Desteğine Kavuştu!

Bir süredir beklenen Clair Obscur: Expedition 33 Türkçe dil desteği, artık yeni güncelleme ile oyuna eklendi. Oyunun hikayesini anlamakta zorlanmışsanız, artık kendi dilimizde oynayabilmek mümkün olacak. Ayrıca bir çok yenilik de bizleri bekliyor. İşte detaylar...

Yılın Oyunu Clair Obscur: Expedition 33 Artık Türkçe!

Haziran ayında oyunun sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Kepler Interactive ve Sandfall Interactive, oyun için gelecekteki iyileştirmeler için araştırmaların yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu araştırmaların da erişilebilirlik ve genişletilmiş yerelleştirme seçeneklerinden yeni içeriğe ve her türden şeye kadar uzandığı ifade edilmişti. Genişletilmiş yerelleştirmeden özellikle bahsedilmesi, Türk oyuncuların taleplerinin karşılık bulduğunu ve Türkçe dil desteğinin gündeme geldiğini düşündürtmüştü.

Geçtiğimiz Ekim ayında ise beklenen müjdeli haber gelmiş ve oyuna bir sonraki güncellemesi ile Türkçe dil desteğinin ekleneceği müjdelenmişti. O gün sonunda geldi. Kepler Interactive ve Sandfall Interactive, The Game Awards şovuna damga vurmasının ardından Clair Obscur: Expedition 33 için yayınladıkları yeni güncelleme ile Türkçe dil desteğinin resmen sağlandığını müjdelediler. Yani artık oyunu kendi dilimizde oynayabilmemiz mümkün oluyor.

1.5.0 versiyonu güncelleme ile Türkçe dil desteğinin sağlanmasının yanı sıra, bizi yeni maceralara sürükleyecek yeni bir oynanabilir bölge, ödüllü besteci Lorien Testard'ın bestelediği yeni müzikler, oyunun sonlarına gelen oyuncular için Endless Tower ile zorlayıcı ana düşman savaşları, fotoğraf modu, Çekçe, Ukraynaca, Latin Amerikan İspanyolcası, Vietnamca, Tayca ve Endonezya yerelleştirmeleri, yeni bir zindan ve karakterler için yeni kostümler de sunuluyor.

Sıra tabanlı oynanış yapısına sahip olmasına rağmen saldırıları gerçek zamanlı savuşturabildiğiniz veya kaçınabildiğiniz Clair Obscur: Expedition 33, Paintress isimli bir varlık etrafında dönen bir hikaye sunuyor. Kendisi her yıl bir defa uyanıyor ve tuvaline bir sayı çiziyor. Çizdiği sayının işaret ettiği yaştaki herkes, bir anda yok oluyor. Biz ise bu döngüyü kırabilmek ve ressamı durdurabilmek için zorlu bir maceraya atılıyoruz.