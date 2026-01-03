Fiziksel Klavyeli Android Telefon Tanıtıldı! OLED Ekran ve Dahası

Clicks, fiziksel klavyeye sahip en yeni telefonu Clicks Communicator'ı tanıttı. Nostaljik hissiyatlar uyandıran bu yeni model, Android işletim sistemi ile beraber geliyor. Parmak izi sensörü de dahil olmak üzere pek çok özelliğe sahip olan bu cihaz hem eski telefonları andıran görünüm hem yeni donanım arayanlara hitap ediyor.

Clicks Communicator Özellikleri

Ekran ve Tasarım : 4 inç OLED ekran + fiziksel klavye

: 4 inç OLED ekran + fiziksel klavye Depolama : 256 GB (microSD ile 2 TB'a kadar arttırılabilir)

: 256 GB (microSD ile 2 TB'a kadar arttırılabilir) Arka Kamera : 50 MP (Optik görüntü sabitleme destekli)

: 50 MP (Optik görüntü sabitleme destekli) Ön Kamera : 24 MP

: 24 MP Ses : 3.5 mm kulaklık girişi

: 3.5 mm kulaklık girişi Batarya : 4.000 mAh

: 4.000 mAh Bağlantı : Çift SIM (NanoSIM + eSIM)

: Çift SIM (NanoSIM + eSIM) Boyutlar ve Ağırlık : 130,5 x 78,63 x 12 mm / 170 gram

: 130,5 x 78,63 x 12 mm / 170 gram İşletim Sistemi : Android 16

: Android 16 Renk Seçenekleri: Mavi, beyaz, turuncu, sarı, yeşil, bordo, kahverengi, açık mor, siyah

Clicks Communicator, 4 inç ekran büyüklüğünde bir OLED ekranla birlikte geliyor. Ekranın hemen altında ise fiziksel bir klavye mevcut. Bu tasarım göz önünde bulundurulduğunda telefonun geçmişte çok popüler olan BlackBerry telefonlara benzediği söylenebilir. Küçük ekran ve fiziksel klavye, eski tip mesajlaşmayı özleyenlere de nostalji yapma olanağı sağlıyor.

Cihaz, kablolu kulaklıkları doğrudan takıp müzik dinlemeye ya da sesli görüşme gerçekleştirmeye başlayabileceğiniz 3.5 mm kulaklık girişine sahip. Telefon, 256 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Ayrıca microSD desteği sayesinde bu alanı 2 TB'a kadar arttırmanın mümkün olduğunu da belirtelim.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS (Optik Görüntü Sabitleme) destekli bir kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 24 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen bu cihaz, çift SIM (NanoSIM ve eSIM) desteği sunuyor.

Clicks Communicator Fiyatı

Clicks Communicator için 499 dolar (21 bin 475 TL) fiyat etiketi belirlendi ancak 27 Şubat'a kadar 399 dolara (17 bin 171 TL) satılıyor. 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip bu model, 130,5 mm x 78,63 mm x 12 mm boyutlarında ve 170 gram ağırlığa sahip. Mavi, beyaz, turuncu, sarı, yeşil, bordo, kahverengi, açık mor ve siyah olmak üzere toplam dokuz renk seçeneği sunuyor.