8.550 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 16 GB RAM ve OLED Ekrana Sahip

Redmi K90 Max'e dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce tanıtım tarihi açıklanan Redmi K90 Max'in bu kez renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip telefon, iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Cihaz ayrıca güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dâhil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Redmi K90 Max'in Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Paylaşılan görsellere göre Redmi K90 Max'in renk seçenekleri arasında mavi ve gri yer alacak. Bu arada telefonun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde büyük bir modül bulunacak. Modülün üzerinde dikey olarak konumlanmış iki adet kamera, bir adet LED flaş ve bir adet dahili fan yer alacak.

Bu fan sayesinde oyun oynarken bile telefonun serin kalması sağlanacak. Böylece telefon aşırı ısınmadığı için işlemci ve GPU daha uzun süre boyunca maksimum hızda çalışabilecek. Dolayısıyla FPS düşüşleri yaşanmayacak. Arka yüzeyde Redmi logosu bulunacak. Telefonun yan tarafında güç ve ses butonları bulunacak.

Redmi K90 Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ana Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 8.550 mAh

8.550 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68 ve IP69

Redmi K90 Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,83 inç büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekranda 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir diğer modeli Redmi K90 Pro Max'te ise 6,9 inç ekran boyutu, 1200 x 2608 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık mevcut.

Redmi K90 Pro Max'in ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3500 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu fark hissediliyor. Bu arada çok canlı renklere sahip olan OLED, siyahları derin siyah olarak gösteriyor.

Redmi K90 Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Redmi K90 Max'te MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 bulunacak. Nanometrenin kısaltması olan nm, işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Dimensity 9500 işlemcisi, PUBG Mobile, Asphalt Legends ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada söz konusu işlemci daha önce vivo X300, OPPO Find X9 Pro ve vivo X300 Pro dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. Redmi K90 Pro Max'te ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 mevcut. Bu işlemcinin de söz konusu oyunları sorunsuz çalıştırabildiğini belirtelim.

Redmi K90 Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 8.550 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite, telefon uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi K90 Pro Max'te 7.560 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Redmi K90 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi K90 Max, 21 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Redmi K90 Pro Max, 2025 yılının ekim ayında tanıtılmıştı.

Redmi K90 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi K90 Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Redmi 15C, Redmi 15 ve Redmi Note 15 serisi dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor fakat K80 Pro ve K90 Pro Max satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda K90 Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

Redmi K90 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi K90 için 2 bin 599 yuan (17 bin 116 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. K90 Max'in K90'dan daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 2 bin 800 yuan (18 bin 440 TL) ile satışa sunulabilir. Buna göre telefonun Türkiye fiyatı ise 36 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Redmi K90 Max'in tasarımını çok beğendim. Modülün üzerinde dahili fanın yer alması dikkatimi çekti. Bu fan sayesinde oyun oynarken bile telefon çok ısınmayacak. Böylece sıcaklığa bağlı olarak performans düşüşü olmayacak. Bu arada tercih edilen renk seçenekleri, telefonun etkileyici bir görünüme sahip olmasına katkı sağlamış.

Telefon yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda özellikleriyle de dikkatleri üzerinde toplayacak. Telefonun hem uzun pil ömrü sunacağını hem de kısa sürede şarj olabileceğini belirteyim. Cihazın ayrıca güçlü işlemci sayesinde çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunların bile sorunsuz şekilde oynanabileceğini söyleyebilirim. Bunların yanı sıra OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu düşünüyorum.