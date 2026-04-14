7000 mAh Bataryalı Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 144Hz Ekrana Sahip

Realme, Narzo 100 Lite 5G'yi tanıttı. Bununla beraber telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Ucuz Android telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf ibr Dimensity işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1570 piksel

720 x 1570 piksel Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

144Hz Ekran Parlaklığı: 900 nit

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Dimensity 6300 RAM: 4 GB / 6 GB LPDDR4X

Ekran Parlaklığı: 900 nit İşlemci: Dimensity 6300

64 GB / 128 GB Arka Kamera: 13 MP

RAM: 4 GB / 6 GB LPDDR4X

5 MP Parmak İzi Sensörü: Var.

Depolama: 64 GB / 128 GB

7.000 mAh Hızlı Şarj: 15W

Arka Kamera: 13 MP

166,3 x 78,1 x 8,4 mm Ağırlık: 212 gram

Ön Kamera: 5 MP

Android 16 tabanlı Realme UI 7 Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Realme'nin yeni telefonunda MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 6300 işlemcisi bulunuyor. Nm yani nanometre, işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. Yani nm değeri ne kadar küçükse işlemci o kadar iyidir. 6 nm bir işlemci, 12 nm veya daha eski bir işlemciye kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek hıza sahip.

Orta segmentte konumlanan bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor. Bu işlemci daha önce Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G, vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda tercih edilmişti. Serinin bir önceki modeli olan Narzo 80 Lite 5G'de de aynı işlemci mevcut.

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

Narzo 100 Lite 5G, 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip. Telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1570 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 900 nit parlaklık sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Narzo 80 Lite 5G'de 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1604 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 625 nit parlaklık tercih edilmişti.

IPS LCD ekran, renkleri doğal ve gerçeğe yakın bir şekilde gösteriyor. Ayrıca bu ekran geniş görüş açısına sahip. Bu arada 900 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor.

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde fotoğaf çekmek, video kaydı ve belge taramak gibi işlemler için 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise görüntülü görüşme ve selfie yapma gibi işlemler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Cihaz 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Realme Narzo 80 Lite 5G'de 32 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin Bataryası Kaç mAh?

Realme'nin yeni telefonu, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite sayesinde uzun pil ömrü elde ediliyor. Cihaz ayrıca 15W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Narzo 80 Lite 5G'de 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 15W hızlı şarj desteği mevcut. Dolayısıyla yeni modelde batarya tarafında önemli bir artış yaşandı.

Realme Narzo 100 Lite 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor ancak Narzo 90 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Narzo C100 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM ve 64 GB Depolama: 13.499 rupi (6.478 TL)

13.499 rupi (6.478 TL) 4 GB RAM ve 128 GB Depolama: 14.499 rupi (6.958 TL)

6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 16.499 rupi (7.917 TL)

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin 13 bin 499 rupi olan başlangıç ücreti, güncel kur ile bilrikte 6 bin 478 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 12 bin TL olabilir. Telefonun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Öncelikle günümüzde artık 64 GB depolama alanının yetersiz olduğunu belirteyim. Hatta 128 GB bile uzun süreli kullanımda yetersiz gelmeye başlayabiliyor. Bu arada telefonun hem günlük kullanım hem de donanımı çok zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını da söyleyebilirim.

Narzo 100 Lite 5G, uygun fiyatlı olmasına rağmen yüksek batarya kapasitesine sahip. Bu kapasite sayesinde uzun pil ömrü elde diliyor. Böylece powerbank taşınmasına gerek kalmayacak. Bunların yanı sıra yüksek yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Örneğin menüler arasında gezinirken bile akıcı ekran deneyimi belirgin şekilde hissedilecek.