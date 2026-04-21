iPhone 18 Pro'nun Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı! Sevilen Renk Olmayacak

Apple, bu yılın sonlarına doğru iPhone 18 serisini tanıtmayı planlıyor. Şu ana kadar ortaya çıkan raporlar, şirketin bu seride yeni renklere yer vereceğini gösteriyor. Son gelişmeler ise serinin üst segment modeli iPhone 18 Pro’nun renk seçeneklerini ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

iPhone 18 Pro'nun Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

Güvenilir sektör kaynakları, yaklaşan iPhone 18 Pro'da kullanılacak renk seçeneklerini gözler önüne serdi. Paylaşılan görsellere göre, akıllı telefonda Koyu Gri, Koyu Kiraz, Gümüş ve Açık Mavi renk opsiyonları mevcut olacak. Benzer şekilde iPhone 18 Pro Max'te de aynı renk opsiyonlarının olması bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere mevcut iPhone 17 Pro'da turuncu, gümüş ve mavi renk seçenekleri yer almıştı. Şu an için yeni modellerde turuncu rengin olup olmayacağına dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Ancak daha önceki sızıntılara göre iPhone 18 Pro’da bu rengin yer almama ihtimali yüksek görünüyor.

Bunun dışında gümüş seçeneği Apple’ın sık tercih ettiği renklerden birisi diyebiliriz. Açık mavi ton ise yeni nesil MacBook Air modellerinde görülen renge yakın. Koyu Kiraz rengi ise bu yılki turuncu seçenek gibi daha iddialı bir alternatif.

iPhone 18 Pro Tasarımı Nasıl Olacak?

Apple’ın bu yılki iPhone 18 Pro modellerinde köklü bir tasarım değişikliği yapması beklenmiyor. Akıllı telefonların genel görünümünün iPhone 17 Pro Max’e oldukça benzer olması söz konusu. Ön tarafta yer alan Dinamik Ada’nın ise biraz daha küçülmesi bekleniyor. Tabii yine de bunların bir sızıntıdan ibaret olduğunu ve şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemenin daha doğru olacağını belirtelim.

iPhone 18 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hatırlanacağı üzere Apple, önceki yıllarda iPhone modellerini eylül ayında tanıtıyordu. Ancak bu yıl farklı bir takvim söz konusu. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmese de eylül ayında yalnızca iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Fold modellerinin tanıtılması bekleniyor. Standart iPhone 18, iPhone Air 2 ve iPhone 18e modellerinin ise 2027’nin başında piyasaya çıkması söz konusu.

An itibarıyla Apple’ın web sitesine baktığımızda iPhone 17 Pro’nun 107.999 TL’den başlayan fiyatlarla satışta olduğunu görüyoruz. Bu nedenle iPhone 18 Pro’nun da benzer bir seviyeden ya da 110.000 TL civarından satışa çıkması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Daha önce iPhone 17 Pro’nun tüm renk seçeneklerini deneyimleme şansım oldu. Açıkçası bu yılki renk seçeneklerini beğendiğimi söyleyebilirim. Ancak turuncu rengin devam etmeyecek olması beni biraz üzdü. Bunun yerine yeni modelde muhtemelen koyu kiraz adı verilen koyu kırmızı bir seçeneğiniyle yetineceğiz.