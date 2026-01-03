Nothing'den Üç Telefon Geliyor! Biri Bütçe Dostu Olacak

Kendine has tarzı ile teknoloji dünyasında farkını ortaya koyan Nothing'in 2026 yılında piyasaya süreceği bazı telefonlar hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Ortaya çıkan bilgilere göre Nothing, özellikle tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplaması beklenen üç yeni telefonu bu yıl içinde kullanıcılarla buluşturacak.

Nothing, 2026'da Üç Telefon Tanıtacak

Nothing hem kendi ana markası hem de bütçe dostu telefon yelpazesiyle bilinen alt markası CMF ile beraber 2026 yılında üç farklı akıllı telefon piyasaya sürecek. Markanın alışagelmişin dışındaki tasarım yaklaşımının bu modellere de yansıması bekleniyor. Yeni cihazların nasıl bir donanıma sahip olacağına dair de bazı sızıntılar mevcut.

Henüz resmî olarak doğrulanmasa da iddiaya göre bu telefonlardan iki tanesi "Pro" model olacak. Bu modellerin hangisi olacağı tam olarak kesinleşmedi ancak Nothing Phone (4a) Pro veya CMF Phone (2) Pro gibi modellerin üzerinde duruluyor. Hatırlayacak olursanız Nothing Phone (3a), Mart 2025'te tanıtılmıştı.

Bu yılın başlarında gelecek yeni modellerin arasına Phone (4a) ve Phone (4a) Pro modellerinin yer alması muhtemel. Yeni cihazlarda hem Qualcomm'un Snapdragon hem MediaTek'in Dimensity işlemcilerinin kullanılacağı ileri sürüldü. Bu da hem bütçe dostu hem üst segment cihazların yolda olduğu anlamına geliyor.

Nothing'in 2026 yılında tanıtacağı ürünler sadece telefonla sınırlı kalmayacak. Bununla birlikte markanın yeni kulaklıklar gibi çeşitli cihazlar üzerinde çalıştığı da söylentiler arasında yer alıyor. Bu arada konu ile ilgili henüz resmî bir açıklamada bulunulmadığını, bunların şimdilik bir iddiadan ibaret olduğunu ayrıyeten belirtelim.