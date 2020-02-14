Cloudpunk, PlayStation 4, Switch ve Xbox One için de Geliştiriliyor

Maple Whispering Limited ve ION LANDS, geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde siber çılgınlık (cyberpunk) oyunu Cloudpunk'ın duyurusunu yapmışlardı. Esasen PC (Steam) için çıkması beklenen oyun, artık PlayStation 4, Switch ve Xbox One için de geliştiriliyor.

Nivalis şehrinde geçen oyunda, oyuna adını veren Cloudpunk şirketinde çalışmakta olan Rania isimli bir karakterin rolünde olacaksınız. İşiniz ise temelde kuryelik. Bu bağlamda şehrin birçok farklı noktasına seyahat edeceksiniz. Bu seyahatleriniz sırasında da acımasız insanlardan insansı robotlara kadar birçok farklı karakter ile karşılacaksınız. Cloudpunk hikaye odaklı bir oyun olduğu için karşılaşacağınız her bir karakterin de kendine özgü bir hikayesi olacak. Gecenin ilerleyen zamanlarında ise her şey değişmeye başlayacak.

Tercihen yaya veya aracınızla teslimat yaparken kurumsal entrikaların, bilgisayar korsanlarının ve yapay zekalı dolandırıcıların gizemlerini çözmeye çalışacaksınız. Bu süreçte vereceğiniz kararların da Nivalis halkının üzerinde büyük etkisi olacak. Açacağınız ek hikayeler ile şehirdeki yeni yerlere ve nesnelere erişim sağlayabileceksiniz.

Şimdilik oyun için resmi bir çıkış tarihi yok ama bu yılın sonlarına doğru çıkması bekleniyor. PlayStation 4, Switch ve Xbox One versiyonlarının duyurusu için hazırlanmış olan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.