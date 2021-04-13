Clubhouse Android Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Clubhouse Android çıkış tarihi nihayet açıklığa kavuştu. Peki, iOS kullanıcılarına sunulduğundan beri dünya çapındaki popülaritesini koruyan ses tabanlı sosyal medya uygulaması Clubhouse, Android'e ne zaman gelecek?

Clubhouse Android Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Clubhouse'un iOS sürümüne özel olduğu günlerin geride kalmasına neden olacak Android sürümünün çıkacağı günü bekleyen kullanıcılardansanız daha fazla beklemenize gerek kalmamış olabilir. Clubhouse'ta geliştirici olan Morgan Evetts tarafından paylaşılan yeni tweet, uygulamanın Android sürümünün mayıs ayında kullanıcılar ile buluşturulacağını gösteriyor.

Mopewa has been working on the Clubhouse Android app for around six weeks now, and it’s coming on nicely



Rough release date: May https://t.co/jI63NPw2Od — Morgan Evetts (@morqon) April 11, 2021

Evetts, Twitter hesabı üzerinden Mopewa'nın tweetini retweet ederek Mopewa'nın Clubhouse'un Android uygulaması üzerinde yaklaşık altı haftadan beri çalıştığını ve uygulamanın Android sürümünün mayıs ayında geleceğini söyledi.

Clubhouse'un Rakipleri de Çalışmalarını Sürdürüyor

Yakın zamanın en popüler uygulamalarından Clubhouse'un iOS'teki inanılmaz başarısının ardından Facebook ve Twitter gibi büyük sosyal medya uygulamaları da dahil olmak üzere birçok uygulama, Clubhouse'a alternatif olacak bir özellik veya uygulama geliştirme yarışına girdi.

Sızdırılan bilgilere ve resmi açıklamalara göre Clubhouse'un alternatifini geliştiren ve geliştirmeye devam eden isimlerden bazıları Facebook, Reddit, Spotify, LinkedIn, Twitter ve Xiaomi yer alıyor. LinkedIn, bu isimlere en son katılan platform oldu.

Reddit'e gelmesi beklenen sesli oda özelliğinin platformu Clubhouse benzeri bir uygulamaya dönüştürecek bir özellik olması bekleniyor. Reddit'ten önce de Spotify'ın Locker Room'un geliştiricisi Betty Labs'i satın aldığı bilgisi aktarılmıştı.

Clubhouse, Android sürümü için çalışırken büyük platformların geliştiricileri de bir an önce kullanıcı kitlesine ses tabanlı bir iletişim yöntemi sunmak için çalışmalarını sonlandırmaya çalışıyor. Mashable'daki habere göre Reddit'in planlarına dair bilgisi olduğunu iddia eden bir kaynak, Reddit'in Clubhouse ile oldukça benzer bir özellik üzerinde çalıştığını söylemişti.

Kaynağın iddiasına göre Reddit tıpkı Clubhouse uygulamasında olduğu gibi moderatörler tarafından yönetilen sesli sohbet odaları içeren bir özellik üzerinde çalışıyor. Kaynak, şirketin özellikle ilgili çalışmalarının henüz oldukça erken aşamada olduğunu belirttikten sonra Reddit'ten özellik hakkında herhangi bir açıklama gelmedi. Bu da özelliğin gerçekten de ilerleyen günlerde kullanıcılara sunulup sunulmayacağına dair soru işaretlerinin varlığını sürdürmesine neden oldu.