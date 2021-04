Clubhouse Android Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Clubhouse Android çıkış tarihi nihayet açıklığa kavuştu. Peki, iOS kullanıcılarına sunulduğundan beri dünya çapındaki popülaritesini koruyan ses tabanlı sosyal medya uygulaması Clubhouse, Android'e ne zaman gelecek?

Clubhouse'un iOS sürümüne özel olduğu günlerin geride kalmasına neden olacak Android sürümünün çıkacağı günü bekleyen kullanıcılardansanız daha fazla beklemenize gerek kalmamış olabilir. Clubhouse'ta geliştirici olan Morgan Evetts tarafından paylaşılan yeni tweet, uygulamanın Android sürümünün mayıs ayında kullanıcılar ile buluşturulacağını gösteriyor.

Mopewa has been working on the Clubhouse Android app for around six weeks now, and it’s coming on nicely



Rough release date: May https://t.co/jI63NPw2Od