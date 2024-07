CMF Phone 1 Hayal Kırıklığına Neden Oldu!

Nothing, CMF by Nothing markası adı altında ilk akıllı telefonunu geçtiğimiz hafta tanıtmıştı. CMF Phone 1 olarak adlandırılan bu telefon "modüler tasarımı" nedeniyle büyük övgü topladı. Tabii söz konusu modüler yapı olunca ilk akla gelen kolay onarılabilirlik oluyor.

CMF Phone 1'in Tamiri Kolay Değil: Modüler Yapı?

Günümüzde telefonların neredeyse tamamında ekranı veya arka kapağı sökmek için önce ısıtmak sonra pena yardımı ile dikkatli bir şekilde cihazdan ayırmak gerekiyor. CMF Phone 1'in arka tarafında ise dört düz başlı vida ve aksesuar noktası olarak adlandırılan büyük bir düğme / parça bulunuyor.

Aksesuar bağlama noktasındaki bu düğmeyi / parçayı el ile kolayca sökebiliyorsunuz. Arka kapağı kaldırdığımızda pilin üstünde yer alan ince koruyucu tabaka bizleri karşılıyor. Bu tabakayı kaldırarak pile kolayca erişmek mümkün fakat tabaka çıkarıldığında cihazın garantisi geçersiz kalıyor.

İç donanıma erişmek için 12 vidayı daha sökmek gerekiyor fakat bunları söktükten sonra cihaza müdahale edildiğinin anlaşılması kaçınılmaz hale geliyor. Pili sökmek normal bir telefonun pilini sökmek kadar uğraştırıyor bu nedenle modüler tasarımın cihazın tamiri konusunda çok etkili olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Anakart ve hoparlör aksamının üzerindeki plastik kapakların çıkarılması diğer telefonlara göre daha zor görünüyor. Cihazın parçalarına ayrıldığı bu videonun sonunda tamir edilebilirlik puanı 10 üzerinden 6,5 olarak belrleniyor.