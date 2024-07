Nothing'in Yeni Uygun Fiyatlı Telefonu CMF Phone 1 Nasıl Görünecek?

Geçtiğimiz senelerde akıllı telefon pazarına giriş yapan Nothing, CMF by Nothing markası adı altında yeni bir model çıkarmak için kolları sıvadı. Bugüne dek gelen raporlar, ürünün uygun fiyat konseptini benimseyeceği ve özellikleri açısından orta segmente odaklanacak. Peki modelin tasarımı nasıl olacak?

CMF Phone 1 Tasarımı Ortaya Çıktı

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Yogesh Brar, CMF Phone 1 modelinin tasarımını ortaya koydu. Buna göre akıllı telefon, sektör standartlarına uygun kalınlıklarda çerçevelere sahip olacak. Arka panelde ise dikey ve çift kamera kurulumu mevcut. Bunun dışında ürünün kasasının keskin ve köşeli bir yapıda olduğunu belirtelim.

Akıllı telefon geçen günlerde Geekbench'te görüntülendi. Cihaz, yapılan tek çekirdekli testlerden 1.016, çok çekirdekli testlerden ise 2 bin 630 puan almayı başardı. Böylelikle MediaTek Dimensity 7300'dan güç alacağı, 6 GB RAM'e sahip olacağı ve kutudan Android 14 sistemiyle çıkacağı belli oldu.

Model, 2x sensör içi yakınlaştırmalı 50 MP Sony birincil kamera ve henüz çözünürlüğü belli olmayan ikincil bir portre kamerasıyla gelecek. Fakat, uygun fiyatlı olması sebebiyle kamera tarafında Optik Görüntü Sabitleme (OIS) gibi premium özelliklere sahip olmayacak.

Üründe 6,67 inç Full HD+ çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızı sunan sAMOLED bir ekran bulunacak. Dahası, panel delikli bir tasarımı benimseyecek ve 2.000 nit tepe parlaklığı ile HDR10+ desteği sunacak. Son olarak cihazın 8 Temmuz'da vitrine çıkacağını belirtmekte fayda var.