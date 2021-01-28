Çocukların Sosyal Medya Kullanımı Salgında Daha Çok Arttı

Yeni bir araştırmanın sonucuna göre çocukların sosyal medya kullanımı yeni tip koronavirüsün dünya geneline yayılması ve çocukların eve kapanması ile eski günlere oranla daha çok arttı. Bu dönemde özellikle çocukların uyguladığı karantina, geçen yıllara kıyasla çok daha fazla çocuğun çevrim içi olmasına ve cep telefonu sahibi olmasına yol açtı.

Çocukların Sosyal Medya Kullanımı Ne Kadar Arttı?

2021 yılının ilk ayında yayımlanan Childwise Monitor raporu, çocukların salgınla mücadelesi hakkında ayrıntılı bilgi sunuyor. Bu araştırma aynı zamanda çocukların salgında en çok kullandığı sosyal medya platformunu da ortaya koyuyor..

Araştırmadan elde edilen verilere göre çocukların artık en çok kullandığı sosyal medya platformu TikTok ve 5-10 yaş aralığındaki çocuklar da dahil olmak üzere dünya genelindeki tüm çocukların %73’ü artık bir cep telefonuna sahip.

Araştırma yalnızca okulların kapatılması ve sosyal mesafenin açılmasının etkilerine değil, cihazlarında daha fazla zaman geçiren çocukların çevrim içi ortamda zararlı içeriğe daha fazla maruz kalmalarının ve karantinanın gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine de odaklanıyor.

Araştırmaya göre her gün internette geçirilen ortalama süresi 3,8 saate yükseldi. Bu süre geçen yıl 3,4 saatti. Dünyanın dört bir yanındaki 16 yaşından küçük çocukların %73’ünün de artık bir cep telefonu bulunuyor.

Childwise Monitor raporu, birçok gencin yeni bir topluluk bulmak ve salgınla birlikte kaybolan insan ilişkilerini yeniden yakalamak için TikTok gibi sosyal medya platformlarına yöneldiğini gösteriyor. Araşttırma aynı zamanda gençlerin çevrim içi video oyunlarına eskisinden çok daha fazla başvurduğunu ortaya koyuyor.

Childwise Araştırma Direktörü Simon Leggett özellikle 2020 yılında önemli bir ivme yakalayan ve her geçen gün büyümeye devam eden popüler sosyal medya platformlarından TikTok’taki dans ve diğer eğlenceli video formatlarının birçok gence salgın sırasında duygusal yönden çok yardım ettiğini ileri sürdü. Leggett, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklar boş zamanlarının çoğunu çevrim içi olarak geçiriyor ve TikTok bu yıl çocuklar arasında gerçekten önemli hale geldi çünkü uygulamanın kullanımı önemli ölçüde arttı. TikTok’ta herkesin aynı koreografiyi öğrenmesi ve aynı dans hareketlerini paylaşması birliktelik duygusunu yeşillendiriyor. Bu, çocuklara dünyanın çeşitli yerlerinden milyonlarca insanın katıldığı ve aynı dans hareketlerinin yapıldığı bir topluluğun parçasıymış gibi hissettirebilir."

Araştırmacılar, salgınla önemli bir artış gösteren ekran süresinin olası tehlikeleri hakkında da uyarıda bulundular ve ebeveynleri çocukları ile çevrim içi dünyanın olumlu ve olumsuz yönleri konusunda bilgilendirmeye davet ettiler.